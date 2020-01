BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 5 janvier 2020



La Saint-Pierroise vient d'être la première très grosse sensation de ces 32ème de finale de la Coupe de France en battant l'équipe du Chamois Niortais 2 à 1 ce samedi 4 janvier 2020. Alors qu'un fossé séparait les deux équipes en termes de niveau, les Réunionnais ont, au courage et au talent, forcé le destin pour s'adjuger pour la première fois de l'histoire du football réunionnais l'accès aux 16ème de finale. Une performance sensationnelle qui fait entrer la Saint-Pierroise dans la cour des petits poucets, dans la cours des grands de ces 16ème de finale !

L'année qui vient de s'écouler en aura vu des coulées... de lave ! Cinq éruptions, toutes plus variées les unes que les autres. Certaines visibles depuis la route, d'autres depuis le Pas de Bellcombe-Jacob. Certaines qui ont duré un mois, et d'autres un jour. Plusieurs fois, le Piton de la Fournaise s'est joué de nous, s'est arrêté avant de repartir de plus belle. Plusieurs fois il nous a fait frissonner, il nous a même fait croire que sa lave allait traverser la route. Capricieux, un peu farceur, le géant de lave nous aura offert un beau spectacle, cinq fois dans l'année. Retour en images sur les éruptions de 2019

Qui aura la fève cette année ? La traditionnelle période de la galette des rois est en route, et depuis quelques jours déjà. Il faut dire que l'on attend plus l'Epiphanie maintenant pour se remplir l'estomac de frangipane. Si la galette des rois est indissociable de l'arrivée des rois mages dans la tradition chrétienne, l'origine de cette pâtisserie fait débat et on lui prête plusieurs versions... Tour d'horizon des différents mythes qui entourent la fameuse galette... et des meilleures recettes !

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 30 décembre 2019au vendredi 4 janvier 2020sur Imaz Press :



- Lundi 30 décembre 2019 : Calvinia énèredes conditions météo proches de l'alerte orange

- Mardi 31 décembre 2019 : Calvinia est passée la pré-alerte cyclonique est levée

- Mercredi 1er janvier 2020 : 2020 ouvre ses portes, que l'année vous soit douce

- Jeudi 2 janvier 2029 : En 2019 une certaine idée de la démocratie populaire est née

- Vendredi 2 janvier 2020 : les principaux événements qui ont fait 2019

Matante Rosina en a assez de scruter le fond de sa marmite, de son pilon et de son jardin. elle compte donc sur vous pour lui dire quel temps il fait ce dimanche 5 janvier 2020. Elle vous dit merci d'avance