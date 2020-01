Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 26 minutes

Les gendarmes ont retiré 7 permis de conduire et immobilisés 20 véhicules au cours du week-end du samedi 4 janvier au dimanche 5 janvier. Ils ont constaté un,total de 60 infractions. Pour leur part, les Les policiers ont réalisé sur l'ensemble de l'île 10 opérations de sécurisation et de sécurité routière entre le vendredi 3 janvier et le dimanche 5 janvier 2019. 43 infractions, dont 6 délits, ont été verbalisées. Au total 113 infractions au code de la route ont été verbalisées par la police et la gendarmerie (Photo police nationale)

