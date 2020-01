Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Depuis 8 heures ce dimanche matin 5 janvier 2020, les régions nord et ouest ne sont plus en vigilance fortes pluies. Météo France précise toutefois que "le temps restera maussade pour la journée". Des petites pluies sont aussi attendues ce dimanche dans l'ouest et le sud-ouest "mais ces averses sont de saison" indiquent les météorologues (Photo rb/www.ipreunion.com)

