BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 6 janvier 2020



- Matante Rosina la rogard dann son lanp mazik é li di anou toute pou 2020

- La saison des mangues est presque finie, avant qu'on en ait vu la couleur...

- Incendies du Maïdo, MH 370, décès de grands Réunionnais... ces événements qui ont marqué la décennie 2010-2019

- Réforme des retraites : une semaine "justice morte" pour les barreaux de Saint-Pierre et Saint-Denis

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Comment est le temps chez vous ?

Matante Rosina la rogard dann son lanp mazik é li di anou toute pou 2020

Que nous réserve cette année 2020 qui commence ? Trop impatient pour attendre, Imaz Press a posé la question à Matante Rosina, notre gramoune favorite, celle qui, chaque jour, devine la météo avec plus ou moins de succès. Boule de cristal, marc de café, cartes et même une lampe magique la vieille dame a pris sa mission à coeur et nous a livré de grandes révélations. Soyons lucides, la vieille dame ne vise pas souvent juste pour la météo, ne vous faites pas beaucoup d'illusions pour ses prédictions pour 2020 (Photo Miyu/www.ipreunion.com)

La saison des mangues est presque finie, avant qu'on en ait vu la couleur...

La mouche des fruits continue des faire des ravages et les mangues sont les premières victimes. Commencée très tôt, la saison a été mauvaise et les mangues plus que discrètes cette année ! Quelques José peuvent encore pousser d'ici février mais c'est bel et bien la fin de la saison... Certains agriculteurs ont perdu la moitié de leurs récoltes. Et selon la Chambre d'Agriculture, cela ne va pas aller en s'arrangeant. Un espoir : la technique des mâles stériles, déjà développée à Maurice, qui pourrait permettre à La Réunion d'éradiquer cet insecte qui détruit tous les fruits sur son passage

Incendies du Maïdo, MH 370, décès de grands Réunionnais... ces événements qui ont marqué la décennie 2010-2019

Le 31 décembre dernier, les douze coups de minuit ont sonné la fin de l'année 2019 mais aussi celle d'une décennie riche en actualités fortes. Imaz Press a dressé la liste, non exhaustive, de ces moments qui ont laissé une trace dans la mémoire collective de l'île. La première partie des événements marquants de la décennie a été publié ce dimanche. La seconde est dernière partie ce jour

Réforme des retraites : une semaine "justice morte" pour les barreaux de Saint-Pierre et Saint-Denis

Les avocats des deux barreaux s'associent au mouvement national de "justice morte", du lundi 6 janvier au vendredi 10 janvier 2020. Au coeur de la contestation, "l'inflexibilité du gouvernement sur la réforme des retraites avec mise en péril de plus de la moitié des cabinets d'avocats français, par l'effet de cotisations considérablement augmentées. C'est l'accès à la Justice qui s'en trouve menacé." expliquent les avocats en colère. Au cours de cette semaine de "justice morte", les avocats demanderont le renvoi de toutes les audiences et les bâtonniers ne désigneront pas d'avocats pour assurer les permanences.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Comment est le temps chez vous ?

Matante Rosina a regardé un peu partout, dans le fond de sa marmite, de son pilon et de sa capeline, elle a écarquillé les yeux, elle a bien tout scruté, elle n'a rien vu pour ce lundi 6 janvier 2020. Pouvez-vous lui dire quel temps il fait au-dessous de vos têtes