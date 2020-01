Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Des cumuls remarquables de pluies ont été relevés dans l'Est notamment sur la Route des laves : 206 mm en 24h. Un arc "pluvio-instable" s'est étalé sur Sainte-Rose et Saint-Philippe. Mais Météo France note une amélioration après ces grosses averses. Le temps est plus agréable ce lundi 6 janvier 2020, avec des éclaircies sur le littoral. L'intérieur de l'île, lui, restera humide. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

