Que nous réserve cette année 2020 qui commence ? Trop impatient pour attendre, Imaz Press a posé la question à Matante Rosina, notre gramoune favorite, celle qui, chaque jour, devine la météo avec plus ou moins de succès. Boule de cristal, marc de café, cartes et même une lampe magique la vieille dame a pris sa mission à coeur et nous a livré de grandes révélations. Soyons lucides, la vieille dame ne vise pas souvent juste pour la météo, ne vous faites pas beaucoup d'illusions pour ses prédictions pour 2020 (Photo Miyu/www.ipreunion.com)

Pas une route en viaduc mais deux !

Celle-ci, personne ne l’avait vue venir ! La talentueuse Matante Rosina a flairé ce qu’aucun médium ou voyant n’a pu prédire. Un projet pharaonique qui n’est pas sans rappeler un autre chantier déjà bien connu des Réunionnais... En 2020, la pose de la première pierre d’un viaduc qui relierait Le Port à Saint-Leu devrait avoir lieu. Gain de temps, sécurité, modernité. Malheureusement, la gramoune n’a pas vu - même en frottant avec insistance sa lampe magique - qui seraient les acteurs prêts à financer le projet mais au vu du succès de du chantier de la Nouvelle route du littoral, ça va certainement se bousculer au portillon.

La fin de la surconsommation

Celle-ci, Matante Rosina est allée la chercher loin, dans le meilleur marc de café Bourbon pointu. La gramoune nous a fait une sacrée révélation, accrochez-vous bien : les Réunionnais arrêteront de surconsommer. Un nouveau modèle économique verra alors le jour, les Réunionais seront plus nombreux à favoriser le circuit-court, des produits locaux, de saison, de meilleure qualité. En perte de vitesse, les grandes surfaces arrêteront de pousser comme des champignons sur notre île. Matante Rosina est sûre d’elle, "un autre monde est possible" a-t-elle commennté.

Un grand festival avec de grosses têtes d’affiches

La devineresse Matante Rosina ne s’est pas arrêtée en si bon chemin, jusqu’ici, la gramoune lisait ses prédictions dans un marc de café, domaine qu’elle maîtrise moyennement. Pour être plus à l’aise, elle est revenue à son domaine de prédilection : les cartes. Et quand la cartomancienne Matante Rosina dégaine, on ne peut pas douter de la qualité des infos. La vieille dame a vu une sorte de grand festival qui se tiendrait à Ravine Blanche, à Saint-Pierre, en juin. La gramoune a indiqué que ce serait un événement culturel incontournable qui rassemblerait des dizaines de milliers de passionnés de musique. Des artistes péi, nationaux et même internationaux se produiraient sur scène. Il y a même eu un scoop : ce festival s’appellerait "le Sakifo". On n’y connaît pas grand chose mais on fait confiance à Matante Rosina, elle était vraiment sûre d’elle.

Des miliers de folles et fous sur les sentier

On ne l’arrêtait plus la gramoune, elle tirait les cartes encore et encore. Et là, elle a encore vu quelque chose d’exceptionnel : apparemment, au mois d’octobre, des milliers de personnes venues des quatre coins du monde vont débarquer à La Réunion. Selon Matante Rosina, ces femmes et hommes ont un point commun, ce sont tous des passionnés de trail. Matante Rosina nous a révélé qu’ils s’élanceront sur les sentiers de l'île pour réaliser une course qui deviendra mythique par la suite et qui s’appellerait "la diagonale des fous". Pour la petite histoire, Matante Rosina a vu que ces trailers de l'extrême seraient surnommés affectueusement les "folles" et "fous". Par contre, la gramoune a tenu à rassurer ceux qui s’inquiéteraient et penseraient qu’il s’agit de migrants venus s’installer sur notre île et voler le riz des Réunionnais. Après la course, ces personnes rentreront chez elles.

"Les promesses n’engagent que ceux qui y croient" Matante Rosina, philosophe-cartomancienne

Matante Rosina a parlé d’un scrutin politique qui aurait lieu courant mars. La gramoune est restée vague, elle a juste précisé qu’il s’agirait d’une échéance locale et qu’ils seraient nombreux à se lancer dans la course. La vieille dame, qui n’est pas toujours tendre, a même affirmé que certains candidats devraient s’abstenir, mais ça, c’est son avis. Après avoir étalé ses états d’âme, la gramoune a expliqué que les prochaines semaines seraient faites de grandes promesses du genre "élisez moi et il n’y aura plus de vie chère", "élisez-moi et le peuple reprendra le pouvoir", "élisez-moi et plus un Réunionnais ne vivra sous le seuil de pauvreté", "élisez moi et tous les Réunionnais auront du travail", "élisez-moi et vous aurez droit à un deuxième bon de continuité territoriale chaque année"… "Les promesses n’engagent que ceux qui y croient" a conclu Matante Rosina.

2020, une année plus longue que 2019

Matante Rosina nous a fait une autre annonce complètement folle. Elle nous a dit que l’année 2020 serait plus longue que 2019, 2018 et 2017. Un jour de plus a-t-elle précisé. Là, on est tombé des nues, mais comment cette gramoune peut-elle deviner des choses pareilles ? Certains répondront tout simplement que 2020 est une année bissextile, qu’il y aura donc un 29 février, ce qui arrive tous les quatre ans. Nous, nous faisons juste confiance au flair légendaire de la cartomancienne Matante Rosina.

Noël aura lieu le 25 décembre

Ce fut le choc lorsque Matante Rosina nous a annoncé que Noël tomberait le 25 décembre 2020. Mais comment a-t-elle pu avoir une information aussi précise ? C'est un don, on ne peut pas en douter. Après un tel scoop, on a voulu en savoir plus sur le projet de réforme des retraites. On a demandé à la gramoune si, face à la colère de la rue, le gouvernement allait faire marche arrière. "Pas besoin de tirer les cartes" nous a répondu la devineresse "la réponse vous la connaissez déjà". Déception et tristesse, on peut donc s'attendre à une année agitée avec des mouvement sociaux qui vont se poursuivre et l'éxecutif qui va continuer à faire la sourde oreille. Matante Rosina semblait être sur la même longueur d'onde.

2020, sans faute pour Imaz Press

Et quand on a demandé à Matante Rosina ce qui attendait Imaz Press en 2020, c'est vers sa lampe magique et son chat Miyu que Matante Rosina s'est tournée. La gramoune ek son ti mimite ont vu une année sans faute d’orthographe dans nos articles. On aimerait y croire mais c’est sans doute la seule prédiction de la gramoune qui nous a fait douter… Son chat Miyu n'est pas fiable...

fh / mb / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com