Ce samedi 4 janvier 2020, la Saint-Pierroise a réalisé un sacré exploit en battant 2 buts à 1 l'équipe du Chamois Niortais lors des 32èmes de finale de la Coupe de France. Pour la première fois de l'histoire du football réunionnais, un club accède aux 16ème de finale. Le journal L'Equipe a nommé le milieu gauche Ryan Ponti "l'homme du match", classé parmi ses héros du week-end. C'est ce lundi 6 janvier à partir de 23h15 que l'on saura quelle équipe les Réunionnais vont devoir affronter. Entre ceux qui espèrent une grosse équipe de Ligue 1 pour sublimer le jeu, ou une équipe plus modeste pour tenter d'accéder aux 8èmes, chacun y va de son avis.

Le journal L'Equipe continue de rendre hommage aux footballeurs de La Réunion, "les héros de ces 32èmes de finale de la Coupe de France sont Réunionnais". "Le week-end a été marqué par les exploits de la JS Saint-Pierroise, de Saint-Pryvé Saint-Hilaire ou encore de Limonest, qui placent chacun un joueur dans notre onze" écrit le journal, qui réalise son équipe idéale, constituée des "héros" du week-end.

L'exploit ! La Jeunesse Sportive Saint-Pierroise, club de R1 basé sur l'île de La Réunion, vient d'éliminer Niort (L2) ! #CDF #CoupedeFrance pic.twitter.com/3UNBJEsSo3 — Coupe de France (@coupedefrance) January 4, 2020

Parmi eux, Ryan Ponti, "l'homme du match". Le milieu gauche est l'auteur du deuxième but de la Saint-Pierroise, celui de la qualification. Le joueur de 21 ans estime que c'est le résultat de "beaucoup de sacrifices", quitte à rester éloigné des familles pour s'entraîner de plus belle.

Lire aussi : Foot : la Saint-Pierroise bat Niort et file en 16ème de finale !

Lire aussi : Football : exploit historique de la Saint-Pierroise !

Quelle équipe pour affronter les Saint-Pierrois en 16èmes ?

Aristide, fan de foot, n'y croyait pas tellement et pourtant : les Réunionnais ont battu les Niortais et filent en 16èmes de finale. "J'étais assez surpris qu'ils remportent le match, et dans les 90 minutes, ce qui est assez rare ! Moi je pensais plutôt à des prolongations ou bien une victoire des Niortais..." Maintenant il faut assurer la suite et Aristide est un poil plus stressé.

Il faut d'abord passer par le tirage au sort pour connaître l'équipe qui affrontera la Saint-Pierroise durant ce match... "J'espère une équipe moyenne. Les joueurs rêvent de rencontrer des cadors de Ligue 1 mais c'est pas vraiment le moment... Il vaut mieux affronter une équipe de nationale 2, c'est plus faisable" estime Aristide. "Ils peuvent aller jusqu'en 8èmes de finale s'il y a un tirage clément, et là peut-être rencontrer un club de Ligue 1 ! Pas Marseille ou Paris non plus, mais un bon club pour prolonger l'aventure..."

Pourtant le défi est de taille et les aficionados du ballond rond en ont bien conscience. "La Saint-Pierroise est le meilleur club de La Réunion... Mais honnêtement ça va être difficile à partir des 16èmes de finale." Olivier le rejoint : "Moi je pense qu'ils vont s'arrêter aux 16èmes, ensuite le niveau est trop élevé." Pour lui, la Saint-Pierroise a déjà un beau parcours derrière elle : "Ils ont bien joué avant, ils ont relevé le challenge contre une équipe de ligue 2, chapeau !"

André, lui, est un spectateur du dimanche. Peu habitué au football, il a quand même tenu à regarder le match de samedi. Il reste inquiet, même face aux équipes plus modestes que les géants Paris et Marseille. "Si c'est Nantes ce sera un peu dur, ils ne sont pas mauvais... Mais ça devrait aller, j'espère que les Saint-Pierrois vont gagner ! Je pense qu'ils vont faire encore deux tours... pourquoi pas !"



Jean-Pierre, un habitué du foot, est optimiste lui aussi. "Déjà le club a fait un grand pas. Ce serait bien d'avoir une équipe bien placée comme Bordeaux ou Nantes, mais pas Marseille ou Paris… pas une équipe trop haute. Allez on va bien gagner encore un tour ! Ce serait formidable d'aller au moins jusqu'en 8èmes. Ce serait la cerise sur le gâteau !"

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com