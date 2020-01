Le 31 décembre dernier, les douze coups de minuit ont sonné la fin de l'année 2019 mais aussi celle d'une décennie riche en actualités fortes. Imaz Press a dressé la liste, non exhaustive, de ces moments qui ont laissé une trace dans la mémoire collective de l'île. La première partie des événements marquants de la décennie a été publié ce dimanche. La seconde est dernière partie est publiée ci-dessous (Photos rb/www.ipreunion.com)

• Les incendies du Maïdo, le feu dévore le coeur du Parc

En 2010 et 2011, une série d'incendies ravage la forêt du Maïdo. Gigantesques, incontrôlables, ces feux crament plus de 2 800 hectares de foret, l'un des sites naturels les plus visités de l'île est défiguré à jamais par ces incendies. Certaines espèces de plantes endémiques ont totalement disparu de la zone, d'autres ont survécu et repoussent, petit à petit. La forêt du Maïdo, qui heberge une faune et une flore exceptionnelle, a profondément changé de visage. Et c'est l'incompréhension lorsque les Réunionnais apprennent que ces incendies ont été allumés par Patrice Nirlo, un pompier admiré et respecté par ces collègues. Le "pompier pyromane" a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle.

• Le mystère du débris du MH 370

Le 29 juillet 2015, Johnny Bègue, emploi vert à Saint-André, découvre un morceau de l'aile du boeing 777 de la Malaysia Airlines. Le gros porteur s'est volatilisé en mars 2014, avec 239 personnes à son bord. Cette découverte, Johnny Bègue l'a faite alors qu'il nettoyait le littoral de l'Étang Bois-Rouge, en compagnie de son équipe. Il s'agit du seul débris officiellement identifié comme provenant de l'avion. Aujourd'hui, le mystère reste entier sur les circonstances de la disparition du MH 370.

• Billie, la baleine juvénile qui n'aura pas survécu

Pendant deux jours les lundi 29 octobre et mardi 30 octobre 2018, toute La Réunion a vécu au rythme de Billie cette baleine juvénile venue s'échouer sous le viaduc de la Grande Chaloupe lundi au petit matin. L'immense élan de solidarité et les gros moyens déployés pour la sauver sont restés vains. Malade, épuisée, Billie a rendu son dernier souffle mardi matin. Toute La Réunion a été émue, toute La Réunion a été frappée de tristesse. A Imaz Press, comme vous tous, nous avons croisé les doigts pour que la jeune baleine soit sauvée... Alors nous avons voulu lui rendre hommage en images pour qu'on ne l'oublie jamais... Pour information, ce n'est qu'à l'autopsie que La Réunion a découvert que Billie était en fait une femelle.

• De grands Réunionnais sont partis

Dans la nuit du vendredi 11 novembre au samedi 12 novembre 2016, Paul Vergès s'éteignait au CHU de Bellepierre. Il était âgé de 91 ans. Fondateur du parti communiste réunionnais, profondément attaché à son île, dont il était l'un des derniers grands visionnaires, son histoire se confond avec celle de La Réunion. Il était aussi un homme... tout simplement.

Le grand écrivain, le poète, le romancier Daniel Honoré s'est éteint le jeudi 18 octobre à l'âge de 79 ans. Né le 16 octobre 1939 à Saint-Benoît d'une mère réunionnaise et d'un père malgache il est considéré comme l'un des premier romancier créole à La Réunion. Cet ancien professeur de lettres et d'anglais a commencé à écrire et à publier ses écrits en français et en créole dans les années 70 : des poèmes, romans, nouvelles, contes, légendes, proverbes, devinettes.

• Mayotte devient le 101ème département de France

Le jeudi 31 mars 2011 que Mayotte devient le 101ème département français. Un moment historique pour les Mahorais. Ces derniers avaient approuvé le principe de la départementalisation lors d'un référendum organisé en mars 2009. 95,2% des Mahorais s'étaient prononcés en faveur de ce processus.

• Foot : le match amical France - Chine joué à La Réunion

La Chine a remporté une victoire "historique" face à la France (1 à 0) le vendredi 4 juin 2010 lors du dernier match amical des Bleus qui s'est déroulé au stade Michel Volnay de Saint-Pierre. Un but sur coup franc de Zhuoxiang a permis à la Chine de l'emporter malgré une très forte domination des Bleus. Ils se sont heurtés à une véritable muraille chinoise qui n'a rien laissé passer.

