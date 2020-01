BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 7 janvier 2020



- 16ème de finale de la Coupe de France de foot : la Saint-Pierroise affrontera Epinal

- Accès à l'eau potable : "un traitement discriminatoire entre La Réunion et la Métropole"

- Une balade au coeur de la Ravine Saint-Gilles

- Saint-Denis : Ericka Bareigts en tête de liste

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel encore bien nuageux

16ème de finale de la Coupe de France de foot : la Saint-Pierroise affrontera Epinal

La Saint-Pierroise affrontera Epinal (N2) pour le compte des 16ème de finale de la Coupe de France de foot. Le tirage au sort a eu lieu ce lundi soir 6 janvier 2020. Le match se tiendra le samedi 18 ou le dimanche 19 janvier. Pensionnaire de la Nationale 2 (N2) équivalent de la 4ème division, Epinal occupe la 5ème place de son championnat. Sur le papier le challenge semble à la portée de Saint-Pierre tombeur de Niort (L2) ce samedi

Accès à l'eau potable : "un traitement discriminatoire entre La Réunion et la Métropole"

De l'eau impropre à la consommation après chaque épisode de fortes pluies, régulièrement et aucune alternative proposée par son fournisseur d'eau, c'est ce qui a poussé Maxime Leclercq, un père de famille Saint-Andréen à porter plainte contre la Cise. Trois ans de bataille judiciaire plus tard, la compagnie des eaux est condamnée. Ce jugement fait jurisprudence et incitera peut-être d'autres usagers à mener des actions en justice, mais cette fois collectives. C'est du moins ce qu'espère le père de famille Saint-Andréen. Cette problématique dépasse son cas personnel, il évoque un "traitement discriminatoire" entre La Réunion et la métropole sur la question de l'accès permanent à l'eau potable du robinet. C'est avec cet argument qu'il a saisi le Défenseur des droits.

Une balade au coeur de la Ravine Saint-Gilles

Le mercredi 8 janvier 2020, les éclaireurs de l'Ouest proposent de faire découvrir la faune et la flore réunionnaises, ainsi que quelques pépites dans la forêt de la Ravine Saint-Gilles, sur le territoire de Saint-Paul. Une balade de 3 heures pour commencer cette nouvelle année au coeur de la biodiversité de La Réunion.

Saint-Denis : Ericka Bareigts en tête de liste

La rumeur bruissait depuis quelques semaines déjà. Ericka Bareigts, députée et ancienne ministre des Outre-mer, devrait bien conduire la liste socialiste lors des élections municipales des 15 et 20 mars 2020 à Saint-Denis. L'information devrait être confirmée ce mardi 7 janvier 2019 en fin de journée, à l'issue d'une conférence de presse donnée par la gauche unie. C'est à ce moment-là que Gilbert Annette devrait annoncer qu'il passer la main à une élue qui a longtemps suivi les pas de son mentor. Ericka Bareigts retrouvera sur sa route la sénatrice Nassimah Dindar, et le président de Région, Didier Robert, qui laisse toujours planer le doute sur sa candidature.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un ciel encore bien nuageux

Matante Rosina ne s'éloigne plus du tout de son parapluie, elle a vu qu'il y aura encore des nuages ce mardi 7 janvier 2020. Elle a aussi vu qu'il y aura encore quelques petites averses et que la mer sera un peu agitée; Et chez vous quel temps fait-il ?