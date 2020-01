Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Ce mardi 7 janvier 2020, la préfecture lance un nouvel appel à vigilance, cette fois, il est recommandé aux baigneurs et aux pêcheurs d'observer la plus grande prudence lorsqu'ils fréquentent la côte rocheuse. "Le risque de chute est réel" précise la préfecture. Cet appel fait suite à une multiplication des accidents ces derniers temps "avec trois décès survenus ces deux dernières semaines, l'accidentologie récente liée à la promenade et la pêche à pied, le long de la côte rocheuse, est préoccupante" explique les services de la préfecture. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (photo rb/www.ipreunion.com)

