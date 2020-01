Publié il y a 1 heures / Actualisé le Dimanche 05 Janvier à 08H01

Matante Rosina ne s'éloigne plus du tout de son parapluie, elle a vu qu'il y aura encore des nuages ce mardi 7 janvier 2020. Elle a aussi vu qu'il y aura encore quelques petites averses et que la mer sera un peu agitée; Et chez vous quel temps fait-il ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

