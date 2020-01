Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Ce mardi 7 janvier 2020, Météo France fait le bilan de 2019, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée par la structure depuis le début des mesures il y a 50 ans. Il faut dire que plusieurs records de température ont été battus cette année et ce début d'été austral a été particulièrement chaud. Alors ce n'était pas qu'une impression, Météo France confirme bien que l'année 2019 a été au-dessus des températures habituelles. Si les détails des mesures devraient arriver dans les prochains jours, le bulletin du mois de décembre 2019 indique aussi que le mercure a été plus haut que d'habitude.

