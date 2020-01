BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 8 janvier 2020



Mobilisation contre les retraites : à La Réunion, la forme change mais la colère demeure

En métropole, le mouvement est dans le dur, les transports sont toujours perturbés, les anti-réforme entament leur 35ème jour de grève et comptent bien durcir encore le mouvement. À La Réunion, les deux jours de mobilisation des 5 et 17 décembre ont rassemblé des milliers de Réunionnais mécontents dans les rues, mais depuis, silence radio. Contrairement aux apparences, la colère gronde toujours, l'intersyndicale péi est toujours de la partie et la constatation contre le projet est toujours vive... mais vacances australes obligent, elle prendra une autre forme. Pas de défilé mais des actions ciblées.

Arrivez-vous à trouver des fruits de qualité ?

Des letchis en grosses quantités mais gorgés d'eau, des mangues piquées par les mouches... Décidément pour les stars des fruits de La Réunion, le temps n'était pas au beau fixe et les fortes pluies auront eu raison de leur qualité. Dans les marchés, les clients étaient souvent déçus et les aficionados des mangues ont à peine eu le temps d'en goûter, quelle qu'en soit la variété. Bref, sale saison pour les fruits...

Makoterie : "in vré spektak dézolasyon si la route volkan"

"In vré spektak dézolasyon si la route volkan" c'est ainsi que commence la dernière vidéo de l'artiste Maloyab. L'auteur-compositeur tamponnais, très engagé sur la cause environnementale est consterné par ce qu'il voit. Une aire de pique-nique sous les sapins infestée de déchets un lendemain de week-end. Les pique-niqueurs indélicats qui avaient pourtant pris soin de rassembler leurs détritus dans des sacs poubelles, au lieu de les emporter, les ont laissé sur place. Les sacs ont ensuite été éventrés par des nuisibles. Pour dénoncer ces actes de makoterie encore trop présent dans notre île, il a choisi de faire une vidéo pour sensibiliser, comme à son habitude.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Le retour du soleil

Matante Rosina est heureuse de vous annoncer que le soleil sera de retour ce mercredi 8 janvier 2020. Il pourrait y avoir quelques petites averses et un peu de vent, mai cela apportera un peu de fraîcheur, ce qui rend notre gramoune tout heureuse. Et chez vous, c'est comment ?