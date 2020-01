Devenu un rendez-vous emblématique incontournable, le Championnat de France de pizza accueillera les meilleurs pizzaiolos l'Hexagone et d'Outre-mer. Et parmi eux, un Réunionnais : Damien Alexandre, qui vient de Saint-Joseph ! Avec les autres candidats, il disputera le titre de Champion de France de Pizza sur le salon Parizza, à travers 7 grandes épreuves. Près de 150 participants venus de toute la France seront présents pour tenter de remporter le titre. (Photo d'illustration)

Le Championnat de France de la pizza 2020 se déroulera les 29, 30 et 31 mars pour sa 15ème édition, sur le salon Parizza à Paris, Porte de Versailles. 150 candidats vont s'affronter dans des épreuves en tout genre. Parmi ces candidats, Damien Alexandre, un Saint-Josephois.

Notre candidat péi devra passer par 7 épreuves en tout : épreuve de rapidité, épreuve de la pizza la plus large, épreuve pizza in teglia (une pâte boulangère différente de la pizza), épreuve pizza qualité, la spectaculaire épreuve de la pizza acrobatique et l’épreuve "pizza a due" qui unit en duo un pizzaïolo avec un chef.

Pendant ces trois jours, le salon accueillera plus de 10.000 professionnels du secteur de la gastronomie qui se déplaceront pour rencontrer les 350 marques présentes. Les exposants présenteront leurs nouveautés et innovations inédites : produits alimentaires, emballages, équipements, services, technologies... Au-delà de ces présentations, de nombreuses animations, show cooking et conférences rythmeront également les journées.

En France, Hexagone et Outre-mer compris, la pizza est reine. 745 millions de pizzas consommées par an pour un chiffre d’affaires de 4,58 milliards d’euros !

