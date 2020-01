Fin du suspense. Comme annoncé par Imaz Press Réunion ce lundi 6 janvier, la députée Ericka Bareigts a confirmé ce mardi 7 janvier son intention de conduire la liste de la gauche unie aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Si cette candidature était attendue, l'élue de 52 ans sillonnant déjà le terrain depuis plusieurs semaines, elle interroge quant à sa présence aux élections régionales de 2021, où l'ancienne ministre des Outre-mer était pressentie pour tenter de ravir le fauteuil à Didier Robert. Cette candidature pourrait ainsi être un test grandeur nature pour la députée, en vue des régionales (Photo rb/www.ipreunion.com)

Même si l’hésitation était palpable, pour beaucoup d’observateurs, Gilbert Annette allait livrer là son dernier combat municipal. En effet, Ericka Bareigts, forte de son statut de députée et d’ancienne ministre des Outre-mer, semblait promise à une toute autre destinée, celle de conduire une liste aux régionales pour détrôner Didier Robert.

Compte tenu de l’aura dont elle bénéficie sur toute l’île, Ericka Bareigts serait, avec Huguette Bello, la personnalité la mieux positionnée pour pouvoir rivaliser avec le président de Région et ainsi faire basculer la pyramide inversée à gauche.

Cette certitude a laissé place au doute au soir du 14 novembre 2019, lors d’un meeting à la Cité des Arts où Gilbert Annette était censé officialiser sa candidature. Au final, des discours mais aucune candidature officialisée, de quoi accréditer la piste d’un virage stratégique privilégiant une candidature d’Ericka Bareigts.

Ce qui a été confirmé ce mardi 7 janvier lors d’une conférence de presse de la gauche unie durant laquelle la députée réunionnaise a confirmé qu’elle se lançait dans la bataille des municipales.

Quelle conséquence pourrait avoir cette annonce pour Didier Robert ? Depuis son furtif pique-nique à la Trinité du dimanche 15 décembre lors duquel le président de Région a esquissé un semblant de programme et s’est quasiment positionné comme étant un potentiel candidat, plus rien. Peut-être attendait-il de voir la clarification de la gauche concernant sa tête de liste avant de se positionner.

Avec la candidature d’Ericka Bareigts, sa potentielle rivale aux régionales, Didier Robert pourrait soit se lancer dans la bataille, sorte de prémices au choc électoral de 2021, ou choisir de se retirer du jeu, estimant que si cette dernière est élue, il éliminera de fait une menace pour la course à la pyramide inversée.

Ericka Bareigts abandonnerait-elle ses ambitions régionales si elle est élue ? Pas de réponse de l’intéressée qui s’est simplement contentée d’indiquer que le combat qui la mobilisait actuellement était celui pour Saint-Denis. "Vous êtes trop loin, ce n'est pas la stratégie aujourd'hui. Aujourd'hui c'est 2020 notre sujet", a-t-elle répondu à Imaz Press. Ces élections municipales ont néanmoins l’allure d’un véritable test grandeur nature pour l’ancienne ministre des Outre-mer, en vue des régionales.

Tout d’abord dans l’éventualité d’une victoire à Saint-Denis, la fraîchement élue maire de Saint-Denis pourrait en effet décider de tenter de transformer l’essai en se lançant à l’assaut de la pyramide inversée. En cas de nouvelle victoire, cette dernière pourrait diriger la Région tout en gardant sa fonction de maire durant près d’un an, le temps que toutes les voies de recours soient épuisées, un temps suffisamment long pour pouvoir décider quel mandat elle souhaiterait garder. En cas de défaite aux municipales, l’ancienne ministre aura un an et demi pour travailler sa stratégie avant de se lancer pleinement dans la bataille des régionales.

Dans l’un ou l’autre cas, il est fort à parier qu’Ericka Bareigts jouera un rôle déterminant lors des régionales de 2021.

