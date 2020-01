Durant quatre mois, l'entreprise System Meda collaboré avec les services techniques du Centre hospitalier universitaire (CHU) Fé:lix guyon dans le cadre de la rénovation de deux de ses blocs opératoires destinés à la chirurgie orthopédique. "Deux blocs ont été rénovés, de façon à apporter une protection maximale au patient opéré, mais aussi un environnement plus "confortable" et sécurisé pour les équipes soignantes"indique le CHU dont nous publions le communiqué (Photo D.R./CHU)

"Grâce à des matériaux et techniques durables, la rénovation des blocs s’est effectuée dans le respect de l’environnement. Ainsi, l’impact énergétique a été optimisé sur les deux blocs, en intégrant, conformément à la norme, un mode repos, qui garantit un traitement d'air minimal durant les périodes de non utilisation et permet des économies d'énergies substantielles.

Au-delà de l’aspect technique des modernisations et de leur apport environnemental non négligeable, il est important de noter que le CHU possède désormais le plus grand modèle de plafond filtrant (protection de la zone opératoire) installé dans un bloc en France.

Les aménagements réalisés se sont faits dans la continuité des travaux du Bâtiment des Soins Critiques, permettant à la fois de moderniser les blocs opératoires, mais surtout d'en ouvrir à terme deux de plus – ce qui amènerait à 14 le nombre de blocs sur le site Félix Guyon.

Le délai de réalisation, la qualité de finition et l’intégration de nouvelles technologies font, enfin, de ces blocs une référence technique".

Pour une vue 3D des deux nouveaux blocs opératoires du CHU Site Félix Guyon, rendez-vous sur le site hwww.system-med.fr