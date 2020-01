BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 9 janvier 2020



- La NRL classée parmi les "grands projets inutiles" de France

- Réforme des retraites : un régime universel... et de nombreuses exceptions

- La France place les Seychelles sur sa liste noire des paradis fiscaux

- Saline-les-bains : opérations de démoustication à Trou d'Eau

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Matante Rosina vous demande des nouvelles du temps

La NRL classée parmi les "grands projets inutiles" de France

Une nouvelle carte interactive a été publiée il y a deux jours sur le site Reporterre, et pas n'importe laquelle : celle des "grands projets inutiles" et des luttes qui les accompagnent. L'expression de "grands projets inutiles" ne vient pas de nulle part, elle désigne depuis les années 1980 les chantiers jugés contre-productifs, inutiles ou déficitaires. L'Outre-mer n'est pas en reste et à La Réunion, c'est la Nouvelle Route du Littoral qui apparaît sur cette carte, dans la catégorie "transport". Force est de constater que la route est victime de sa mauvaise réputation : une mauvaise gestion, des retards qui s'accumulent, une facture qui continue d'augmenter, des transporteurs en colère, des roches manquantes, des carrières qui n'en finissent pas de faire polémique... Résultat : la NRL, projet nécessaire pour faire face aux éboulements, se retrouve aujourd'hui dans la liste des chantiers qui font honte à la France.

Réforme des retraites : un régime universel... et de nombreuses exceptions

La réforme devait permettre de mettre en place un régime universel de retraite en abolissant les 42 régimes spéciaux existants. Face à la grogne sociale et à un mouvement de grève historique, le gouvernement multiplie les exceptions. La réforme des retraites présentée par le gouvernement est vidée de sa substance, les opposants au projet se demandent s'il n'aurait pas fallu ne rien faire.

La France place les Seychelles sur sa liste noire des paradis ficsaux

La France a officialisé, ce mardi 7 janvier 2020, la mise à jour de sa liste noire des États et territoires non coopératifs en matière fiscale (ETNC) qui en comporte désormais 13 contre sept précédemment. Les Seychelles, Anguilla, Bahamas et les Îles Vierges britanniques ont été ajoutés sur la liste "en raison de leurs carences dans l'échange de renseignements avec la France", ont annoncé mardi les ministères de l'Économie et des finances et de l'Action et des comptes publics dans un communiqué

Castaner limoge un cadre de la police soupçonné de malversations

La chute d'un grand flic : le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) des Alpes-Maritimes Jean-François Illy, décrié par certains pour ses méthodes de management mais au parcours professionnel jusqu'ici sans tache, a été démis de ses fonctions mercredi, soupçonné de malversations.

Saline-les-bains : opérations de démoustication à Trou d'Eau

Dans le cadre de la lutte contre le moustique vecteur de la dengue, le service de lutte anti-vectorielle de l'agence régionale de santé océan Indien (ARS-OI) va procéder à des traitements nocturnes à Trou d'eau. Des interventions effectuées les nuits du 12 ou 13 janvier et mercredi 15 au jeudi 16 janvier 2020, entre minuit et 5 heures du matin. "Ces nouvelles démoustications seront réalisées dans 990 adresses de ce secteur pour faire suite à la recrudescence de signalements de cas de dengue dans le quartier de La Saline-les-bains" indique la mairie de Saint-Paul

La pa Météo France i di, sé zot i di – Matante Rosina vous demande des nouvelles du temps

Matante Rosina est parti rendre visite à sa cousine Matante Mimose et elle n'a pas eu le temps de consulter le fond de son pilon. Pouvez-vous lui dire quel temps il fait chez vous ce jeudi 9 janvier 2020 ?