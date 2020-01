Les facteurs de Saint-Denis sont en grève ce jeudi 9 janvier. Deux de leurs collègues intérimaires doivent quitter La Poste et n'ont pas été retenus pour faire partie des nouveaux titulaires. Pour l'ensemble des facteurs, c'est une décision injuste, alors que ces deux agents travaillent à La Poste depuis un ou deux ans. Le débrayage se transforme en grève à compter de ce jeudi. Tant que les agents ne sont pas reçus par la direction pour discuter de l'avenir de leurs deux collègues, ils ne comptent pas reprendre pas le travail. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Bruno Aporchat, secrétaire départemental de Sud PTT, fait grève avec ses collègues ce jeudi dans la rue Jean Chatel à Saint-Denis. "Les agents de Saint-Denis ont décidé de débrayer. Deux collègues intérimaires n'ont pas été retenus pour passer CDI" explique-t-il. "Ils bossent ici depuis un ou deux ans. Ils ne peuvent plus travailler à La Poste maintenant, c'est comme s'ils étaient black-listés, nous on trouve ça injuste."

Les facteurs en profitent pour dénoncer à nouveau les conditions de travail. "On critique aussi la surcharge, des tournées très longues et le manque d'emploi." Reçus une première fois par la direction, leurs justifications ne les ont pas convaincus. "On était partis sur un débrayage au début. La direction nous a dit qu'ils étaient en processus de recrutement et qu'ils avaient un certain nombre de personnes à embaucher, nos deux collègues intérimaires n'en font pas partie."

Une quarantaine de personnes fait donc grève à La Poste de Saint-Denis, soit l'ensemble des facteurs. "On ne sait pas combien de temps la grève va durer" indique Bruno Aporchat, "mais on ne va pas lâcher sur la situation de nos collègues".

