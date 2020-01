BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du vendredi 10 janvier 2020 :



Municipales : test grandeur nature en vue des régionales

Didier Robert, Ericka Bareigts, Huguette Bello, Nassimah Dindar, Michel Fontaine ou encore Thierry Robert. Outre le fait d'être les principaux animateurs des élections municipales de 2020, ils ont surtout le statut de potentiels prétendants pour gravir le sommet de la pyramide inversée, en vue des élections régionales de 2021. Ces élections municipales revêtent ainsi un double enjeu, celui d'un renouvellement des équipes à l'issue de 6 ans de mandat, et de test grandeur nature en vue des régionales.

Métropole : un habitant jette ses déchets dans la nature, le maire lui renvoie

C'est une action largement applaudie : un maire dans le département de l'Oise en Métropole a récolté les 10 tonnes de déchets posées par un habitant... et les a ramenés chez lui ! A l'aide des agents de la mairie et de 5 camions, l'élu a largué les déchets dans le jardin de l'intéressé et lui somme de payer une amende de 4.000 euros. Un exemple pour La Réunion ? Les acteurs locaux saluent l'action de ce maire et aimeraient que les élus réunionnais en fassent autant. Aujourd'hui les maires se reposent énormément sur les intercommunalités. Les dépôts sauvages reviennent et s'amplifient. Pour les héros du quotidien qui recensent et ramassent ces déchets, il faut plus de répression.

Maltraitance animale : une pétition pour demander des mesures concrètes au gouvernement

Plusieurs centaines d'associations de protection animale dénoncent dans une pétition en ligne adressée au gouvernement, "la dramatique augmentation des cas de maltraitance sur animaux, non poursuivis par la justice, impunis ou très peu sanctionnés". Les signataires réclament au gouvernement des "mesures concrètes".

Crash d'un Boeing 737 près de Téhéran : selon Washington l'avion aurait été abattu par erreur par l'Iran

Donald Trump a exprimé jeudi ses "doutes" sur l'origine du crash d'un Boeing 737 près de Téhéran alors que, selon plusieurs médias, le renseignement américain est de plus en plus convaincu que l'avion a été abattu par erreur par l'Iran. La catastrophe, qui a entraîné la mort de 176 personnes, majoritairement irano-canadiennes, est survenue peu après des tirs de missiles par Téhéran sur des bases utilisées par l'armée américaine en Irak.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau soleil sur l'ensemble de l'île

La journée commence sous un beau soleil. Toute l'île est concernée ! Matante Rosina se prévoit une petite balade sur la plage histoire de commencer le week-end avant tout le monde. Il faut dire que ça fait du bien de sortir de la grisaille. Et elle fait bien d'en profiter, les nuages vont pointer le bout de leur nez au cours de la journée. Mais le temps restera agréable !