Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Les vacances australes se poursuivent et ce n'est pas toujours facile de trouver des activités pour passer le temps, se détendre ou prendre du bon temps. Et pourquoi pas se faire une toile ? Le cinéma Rex à Saint-Pierre profite des vacances scolaires pour proposer des places de à prix réduits. "Séance à 4 euros sur une sélection de films du 8 au 12 janvier et du 15 au 19 janvier" peut-on lire sur la page Facebook "Rex en fête".

