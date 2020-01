Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le 7 janvier 2020 vers 9h30 à Kani-Kéli, une arrivée de kwassas a été signalée à la gendarmerie de Mayotte, avec dix personnes à bord. Les occupants débarquaient à la pointe de la plage de N'Gouja. Sept personnes en tout ont été interpellées, dont un passeur. Deux moteurs ont été retrouvés démontés dans la végétation, et dans la barque se trouvaient 43 ballots de cigarettes, 5 kilos de bangué et plusieurs sacs. Lors de la deuxième interpellation, 13 personnes se trouvaient à bord du kwassa, dont un passeur et plusieurs animaux.

