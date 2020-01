BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 11 janvier 2020



Incendies en Australie : SOS planète en détresse

Depuis début septembre, des feux de forêts dévastateurs mettent à mal l'Australie. Particulièrement précoce et virulente cette année, la saison des incendies a déjà fait 26 morts, détruit plus de 2.000 maisons et un milliard d'animaux ont péri par les flammes. Le feu, attisé par une chaleur écrasante et l'aridité, continue sa progression malgré les efforts herculéens des pompiers. Les scientifiques expliquent que ces incendies, qui se produisent chaque année sur l'immense île-continent, sont aggravés par les sécheresses induites par le réchauffement climatique. Ces gigantesques incendies, le cri d'une planète trop longtemps négligée.

Feux de poubelles et de voitures, une nuit agitée aux Camélias

L'accident entre une voiture et une moto ce vendredi 10 janvier 2020 dans les rampes de Saint-François, à Saint-Denis, a été suivi de tensions importantes. L'accident aurait provoqué une vive tension entre les forces de l'ordre et les jeunes dans la soirée. Plusieurs voitures et poubelles ont pris feu dans le quartier des Camélias. Gravement blessé, le motard a été pris en charge par le SMUR.

Réforme des retraites : les Gilets jaunes péi se mobilisent

Alors que les concertations entre l'exécutif et les partenaires sociaux n'ont toujours pas débouché sur un accord, la mobilisation des grévistes se poursuit. Le mouvement en est à sa cinquième semaine de mobilisation. Par ce biais, les organisations syndicales comptent bien maintenir la pression sur le gouvernement. Après les grosses journées de mobilisations des 5 et 17 décembre et du 9 janvier, les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation ce samedi 11 janvier. Vacances australes obligent, à La Réunion, ce n'est pas avec un défilé ou une marche que les anti-réforme feront entendre leur voix mais par un rassemblement devant la mairie de Saint-Pierre à 9h. Les Gilets jaunes, fermement opposés au projet, sont à l'initiative de l'action. Les syndicats se joindront au mouvement, "nous soutenons toutes initiative citoyenne qui appellent au retrait pur et simple du projet de réforme des retraites" affirment-ils.

Dernier week-end pour vous rendre à Miel vert

La 37ème édition de Miel vert tire à sa fin. L'événement agricole qui met en avant le terroir réunionnais - animaux de la ferme, produits locaux, musique péi - est sans doute l'un des plus populaires de l'île. Chaque année, ils sont entre 280 000 et 300 000 visiteurs à se presser à la Plaine des Cafres durant les dix jours de foire. C'est le dernier week-end pour profiter de la manifestation agricole incontournable de l'île dans le quartier du 23ème kilomètre.

La pa Météo France i di, sé zot i di : donnez-nous des nouvelles du temps

Matante Rosina s'est couchée un peu tard et elle n'a pas eu le temps de consulter le fond de son pilon. Du coup, elle ne sait pas du tout quel temps il fait ce samedi 11 janvier 2020. Pouvez-vous l'aider et lui dire comment est le ciel au-dessus de vos têtes ? (