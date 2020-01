Ce samedi 11 janvier 2020 au stade des Casernes à Saint-Pierre, le chanteur Guillaume Imare a organisé le tournage d'un clip en l'honneur de la Saint-Pierroise. Le clip raconte toute l'épopée des cigognes pour arriver à ce niveau de la compétition. Ils affrontement le club d'Epinal (Vosges) en 16èmes de finale de la Coupe de France samedi 18 janvier. (Photos rb/www.ipreunion.com)

Ambiance ce samedi au stade des Casernes de Saint-Pierre ! Un clip était tourné pour encourager les joueurs de la Saint-Pierroise à l'approche des 16èmes de finale de la Coupe de France.

Ecoutez :

"On a voulu réaliser un sega pour encourager les joueurs, les supporters, toute la ville" raconte le chanteur Guillaume Imare, auteur de la chanson en l'honneur des cigognes. "On y raconte les buts et les exploits réalisés par la Saint-Pierroise et son parcours. On avait envie de faire quelque chose d'artistique. Tout ce que les joueurs réalisent ici, c'est un rêve pour Saint-Pierre !" Le chanteur est confiant pour la suite de la coupe : "Si on reste concentrés, ça peut être très positif !"

Réunis au sein du kop, les supporters ont fait le déplacement sur la pelouse du stade des Casernes pour cette vidéo. On les voit agiter banderoles et drapeaux noir et blanc tout en chantant à la gloire des cigognes.

Le tournage a été dirigé de main de maître par Tatiana Sophie et Michelle Proens. Le clip est signé Dimitri Borelly "Dmitrix", il est l'auteur de cette vidéo que vous pourrez bientôt retrouver en ligne.

Les joueurs de Christian Dafreville ont repris le chemin de l'entraînement ce jeudi 9 janvier 2020 afin de préparer leur match des 16ème de finale de la coupe de France contre Epinal, le 18 janvier prochain. En parallèle, le mercato a déjà démarré pour le club Réunionnais qui enregistre déjà 4 renforts, Yohanne Guichard, Samuel Acapandié, Imad Zaouaar et Faralahibe Voavy. Les noms des 30 personnes (joueurs et accompagnateurs) qui s'envoleront pour la Métropole dès ce dimanche ont été transmis à la fédération.

