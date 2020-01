Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 16 heures

Afin de soutenir et développer les filières ovine et caprine à La Réunion, la prime aux petits ruminants (PPR) peut être demandée chaque année par tous les détenteurs d'au minimum 10 femelles âgées d'au moins 1 an au 10 mai 2020, de l'espèce ovine ou caprine. Voici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

