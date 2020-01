Ce samedi 11 janvier 2020 marque la quatrième grosse journée de mobilisation depuis le début du mouvement. Une grève entamée le 5 décembre dernier pour dire "non" au projet de réforme des retraites du gouvernement, un système universel censé abolir les 42 régimes spéciaux existants. Plusieurs points de crispation dans l'ébauche présentée par l'exécutif ont fait descendre des milliers de Français dans la rue. La plupart des secteurs d'activités du privé et du public sont représentés dans les rangs des anti-réforme. Les syndicats appellent à une journée de grève et de manifestations partout dans le pays ce samedi pour continuer à maintenir la pression en direction du gouvernement toujours en plein bras de fer avec les partenaires sociaux.

Majoritairement opposées au projet de réforme, les organisations syndicales, ont, pour l’occasion créée une union sacrée. Le point de convergence : l’âge pivot annoncé par le gouvernement. Un âge d’équilibre situé à 62 ans avec un système de bonus-malus. L’autre point de friction entre le gouvernement et les partenaires sociaux : la pénibilité au travail.

À La Réunion, les journées des 5 et 17 décembre ont été un succès. Cela faisait longtemps que les Réunionnais ne s’étaient pas mobilisés aussi massivement. Ils étaient des milliers dans lea rue à battre le pavé pour dire « non » au projet de réforme des retraites.

Le 9 janvier, pour la troisième journée de mobilisation, l’intersyndicale péi a opté pour une autre méthode d’action, avec les vacances australes, il est difficilement envisageable de mobiliser des milliers de personnes dans la rue, des rassemblements ont donc eu lieu devant la sous-préfecture de Saint-Benoît et la mairie de Saint-Pierre, une journée « port mort » a eu également eu lieu au Port est.

Ce samedi 11 janvier, les Gilets jaunes, fermement opposés au projet appellent à un rassemblement devant la mairie de Saint-Pierre à 9h.

Nous publions leur communiqué ci-dessous :

"Le conflit contre la réforme des retraites continue en métropole, les manifestations syndicales et gilets jaunes se multiplient à travers tout le pays, montrant un regain de la mobilisation citoyenne contre les projets du gouvernement Macron. Sur la Réunion, la population s'est également très largement mobilisée au travers de 3 manifestations qui ont rassemblé plusieurs milliers de personnes.

Les 9 - 10 et 11 janvier les syndicats nationaux ont appelé à une mobilisation massive dans l'ensemble du pays. Pensant qu'une bonne partie de la population ne peut se permettre de perdre une journée de salaire en manifestant un jour de semaine, les gilets jaunes mobilisés de manière régulière depuis maintenant plus d'1 an ont décidé qu'il était temps de relancer des manifestations les samedis pour permettre à l'ensemble de la population de l'île de participer à cette mobilisation historique.

Nous rappelons que contrairement au discours du gouvernement, cette réforme ne fera que des perdants, salariés du privés comme salariés du public, salariés du régime général comme salariés des régimes spéciaux.Tout le monde verra sa pension de retraite baisser pour la simple et bonne raison que le calcul des pensions se fera sur la totalité de la carrière et non plus sur les meilleurs années comme c'est le cas aujourd'hui. Nous sommes donc tous concernés !

Rendez-vous est donc donné aux réunionnaises et réunionnais opposés à cette réforme des retraites injuste sur Saint Pierre le samedi 11 janvier matin à 9h devant la mairie pour participer à une manifestation.

Cette mobilisation sera également l'occasion de rappeler les revendications du mouvement social des gilets jaunes qui restent plus que d'actualité et qui réclame toujours une plus grande justice fiscale, sociale mais aussi écologique sans oublier la refondation de notre démocratie qui n'est plus que l'ombre d'elle même..

Les syndicats sont bien évidemment invités à se joindre au cortège citoyen car il n'y a pas de raison que la convergence largement opérée en métropole ne puisse avoir lieu sur la Réunion. L'après midi un rassemblement sera organisé sur le rond point gilet jaune du Tampon pour discuter de la suite de la mobilisation."