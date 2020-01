Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 6 janvier au vendredi 10 janvier 2020 sur Imaz Press :



- Lundi 6 janvier : Matante Rosina la rogard dann son lanp mazik é li di anou toute pou 2020

- Mardi 7 janvier : 16ème de finale de la Coupe de France de foot : la Saint-Pierroise affrontera Epinal

- Mercredi 8 janvier : Piton de la Fournaise : une éruption "à brève échéance" possible

- Jeudi 9 janvier : la NRL classée parmi les "grands projets inutiles" de France

- Vendredi 10 janvier : municipales, le test grandeur nature en vue des régionales

Que nous réserve cette année 2020 qui commence ? Trop impatient pour attendre, Imaz Press a posé la question à Matante Rosina, notre gramoune favorite, celle qui, chaque jour, devine la météo avec plus ou moins de succès. Boule de cristal, marc de café, cartes et même une lampe magique la vieille dame a pris sa mission à coeur et nous a livré de grandes révélations. Soyons lucides, la vieille dame ne vise pas souvent juste pour la météo, ne vous faites pas beaucoup d'illusions pour ses prédictions pour 2020

La Saint-Pierroise affrontera Epinal (N2) pour le compte des 16ème de finale de la Coupe de France de foot. Le tirage au sort a eu lieu ce lundi soir 6 janvier 2020. Le match se tiendra le samedi 18 ou le dimanche 19 janvier. Pensionnaire de la Nationale 2 (N2) équivalent de la 4ème division, Epinal occupe la 5ème place de son championnat. Sur le papier le challenge semble à la portée de Saint-Pierre tombeur de Niort (L2) ce samedi

Ce mercredi 8 janvier 2020, l'observatoire du Piton de la Fournaise (Ovpf) fait un point sur l'activité au volcan. Depuis plusieurs jours, le Géant endormi donne des signes de réveil. L'accumulation de ces signes - l'inflation (gonflement) de la base et du sommet de l'édifice, la concentration en CO2 et depuis quelques jours, l'augmentation de l'activité sismique - tout indique qu'une éruption est probable à court ou moyenne échéance. L'Ovpf précise "depuis le 31 décembre dernier, une augmentation de la sismicité est enregistrée au Piton de la Fournaise. Ainsi entre le 31 décembre et le 8 janvier (15h heure locale), 112 séismes ont été enregistrés sous les cratères sommitaux."

Une nouvelle carte interactive a été publiée il y a deux jours sur le site Reporterre, et pas n'importe laquelle : celle des "grands projets inutiles" et des luttes qui les accompagnent. L'expression de "grands projets inutiles" ne vient pas de nulle part, elle désigne depuis les années 1980 les chantiers jugés contre-productifs, inutiles ou déficitaires. L'Outre-mer n'est pas en reste et à La Réunion, c'est la Nouvelle Route du Littoral qui apparaît sur cette carte, dans la catégorie "transport". Force est de constater que la route est victime de sa mauvaise réputation : une mauvaise gestion, des retards qui s'accumulent, une facture qui continue d'augmenter, des transporteurs en colère, des roches manquantes, des carrières qui n'en finissent pas de faire polémique... Résultat : la NRL, projet nécessaire pour faire face aux éboulements, se retrouve aujourd'hui dans la liste des chantiers qui font honte à la France.

Didier Robert, Ericka Bareigts, Huguette Bello, Nassimah Dindar, Michel Fontaine ou encore Thierry Robert. Outre le fait d'être les principaux animateurs des élections municipales de 2020, ils ont surtout le statut de potentiels prétendants pour gravir le sommet de la pyramide inversée, en vue des élections régionales de 2021. Ces élections municipales revêtent ainsi un double enjeu, celui d'un renouvellement des équipes à l'issue de 6 ans de mandat, et de test grandeur nature en vue des régionales.

