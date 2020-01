Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Météo France l'avait dit : après une belle matinée ensoleillée, les nuages ont débarqué et depuis le début d'après-midi, la pluie tombe sur le département. Dans le nord-ouest ce sont des trombes d'eau qui se déversent sur la route ! D'ailleurs cette zone de l'île est la seule à ne pas bénéficier d'éclaircies, il pleut et il pleut encore... Sur la Route du Littoral, les automobilistes ne doivent pas oublier de rester prudents en conduisant, la chaussée devient particulièrement glissante. (Photo d'illustration et vidéo rb/www.ipreunion.com)

