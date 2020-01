Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 10 Janvier à 14H49

La ville de la Possession met des kits de dératisation à la disposition de la population. Les équipements sont à récupérer du lundi au jeudi de 8h30 à 16h et le vendredi de 8h30 à 15h : à la direction hygiène et sécurité (rue Patrice Lumumba) et au centre socioculturel Nelson Mandela (3 rue Barakani et rue Pablo Neruda). Plus d'informations au pôle hygiène et sécurité de la ville au 0262 22 22 48.

