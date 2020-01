Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Ça y est Matante Rosina a retrouvé ses lunettes et reprend du service. Contrairement à hier, elle en sait un peu plus sur la météo du jour... Selon elle, il fera plutôt beau en début de journée. Quelques nuages dans les hauteurs du nord-ouest et de l'ouest sont à prévoir pour les randonneurs, avec des averses possibles. Mais sur le littoral il fera bon, il fera chaud avec des températures de 29 à 32 degrés et 23 à 25 dans les cirques. Au volcan il fera 18 degrés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

