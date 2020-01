Publié il y a 27 minutes / Actualisé le Vendredi 10 Janvier à 14H24

Installée sur les pentes de Sainte-Marie, au coeur d'une zone rurale protégée, la ferme aquacole Run Spirit bénéficie de conditions idéales d'ensoleillement et de chaleur pour la production de la micro-algue naturelle reconnue pour ses qualités nutritionnelles exceptionnelles. Mais comment la spiruline est-elle produite ? Venez découvrir les secrets de production et de fabrication de la spiruline péi, 100% produite à la ferme aquacole de Sainte-Marie. Des visites sont prévues les jeudi 16 et samedi 18 janvier.

Installée sur les pentes de Sainte-Marie, au coeur d'une zone rurale protégée, la ferme aquacole Run Spirit bénéficie de conditions idéales d'ensoleillement et de chaleur pour la production de la micro-algue naturelle reconnue pour ses qualités nutritionnelles exceptionnelles. Mais comment la spiruline est-elle produite ? Venez découvrir les secrets de production et de fabrication de la spiruline péi, 100% produite à la ferme aquacole de Sainte-Marie. Des visites sont prévues les jeudi 16 et samedi 18 janvier.