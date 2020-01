BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du lundi 13 janvier 2020 :



Chasse aux trésors dans les musées régionaux : la Région veut redorer son blason

Impossible d'être passé à côté de cette information : la Région Réunion organise "la plus grande chasse au trésor jamais organisée". Pour participer, il faut suivre une série d'énigmes et de questions à travers un parcours qui emmène les participants dans les musées régionaux. Montant du butin : 10.000 euros. Alléchant... A l'heure où la Région perd en popularité, en pleine période électorale, alors que la dette de la collectivité a explosé en trois ans et que le budget 2020 est en baisse de 24%... nul doute que cette quête "à la conquête du patrimoine réunionnais" saura vous redonner le sourire.

"Arretmaladie.fr" ou comment avoir un arrêt sans aller chez le médecin

Lancé il y a une semaine, le site de télémédecine arretmaladie.fr n'en fini par de susciter la polémique. Le concept: se faire prescrire un arrêt maladie court (trois jours maximum) en quelques clics pour des pathologies courantes: coup de froid, douleur menstruelle, migraine, stress, gastro-entérite etc..., et ce à l'issue d'une téléconsultation avec un médecin sans passer par la case cabinet. Le diagnostic est donc posé sur le web sans palpation, prise de constantes ou autre examen clinique habituel. C'est bien ce qui suscite la levée de bouclier du corps médical.

Euro de hand: les Français éliminés au premier tour après leur défaite contre la Norvège

L'équipe de France de handball a été éliminée dès le premier tour de l'Euro après sa défaite contre la Norvège, 28 à 26, dimanche à Trondheim, deux jours après celle concédée face au Portugal. Les Bleus, qui restaient sur quatre podiums d'affilée dans des compétitions internationales, n'avaient jamais quitté le Championnat d'Europe dès le premier tour.

Fortes précipitations : la Route du Littoral partiellement basculée

Météo France l'avait dit : après une belle matinée ensoleillée, les nuages ont débarqué et depuis le début d'après-midi, la pluie tombe. Dans le nord-ouest ce sont des trombes d'eau qui se déversent sur la route ! D'ailleurs cette zone de l'île est la seule à ne pas bénéficier d'éclaircies, il pleut et il pleut encore... Sur la Route du Littoral, les automobilistes ne doivent pas oublier de rester prudents en conduisant, la chaussée devient particulièrement glissante. Par ailleurs, le CRGT informe que suite à ces précipitations, la circulation sur la Route du Littoral va être basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession.

Le groupe hôtelier américain Radisson à la conquête de La Réunion

Il était l'un des fleurons de l'empire Apavou, mais au moment où le groupe réunionnais s'était retrouvé dans la tourmente, sa liquidation avait été prononcée par les magistrats du Tribunal de commerce en mars 2018, l'hôtel Le Saint-Denis avait aussitôt fermé ses portes. L'établissement hôtelier quatre étoiles situé sur le Barachois et géré par la société SREGH (Société réunionnaise d'exploitation et de gestion d'hôtels cherchait alors un repreneur et l'avenir était bien incertain pour la quarantaine de salariés laissée sur le carreau. Après plusieurs mois de flottement, le groupe malgache Enac avait fait l'acquisition de l'établissement pour 8 millions d'euros. Le 9 janvier 2020, c'est par communiqué que le groupe hôtelier américain Radisson a annoncé reprendre les rênes de l'ancien hôtel Saint-Denis à travers un contrat d'exploitation signé avec Enac.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie dans l'Ouest

Grand soleil sur toute l'île le matin, comme depuis plusieurs jours. Un beau temps qui va se poursuivre dans les cirques mais qui va se gâter sur le littoral, prévient Matante Rosina, notamment dans le sud-ouest... Pour les pique-niqueurs de l'Ermitage du dimanche, attention à la pluie ! Le soleil reviendra poindre le bout de son nez en fin de journée... Côté températures, on reste dans les normales de saison, il fait bon et chaud et c'est normal.