Impossible d'être passé à côté de cette information : la Région Réunion organise "la plus grande chasse au trésor jamais organisée". Pour participer, il faut suivre une série d'énigmes et de questions à travers un parcours qui emmène les participants dans les musées régionaux. Montant du butin : 10.000 euros. Alléchant... A l'heure où la Région perd en popularité, en pleine période électorale, alors que la dette de la collectivité a explosé en trois ans et que le budget 2020 est en baisse de 24%... nul doute que cette quête "à la conquête du patrimoine réunionnais" saura vous redonner le sourire. (Photo : musées régionaux)

Besace autour de l'épaule, chapeau sur la tête, lasso sous le coude : sous la chaleur écrasante du ciel réunionnais vous voilà prêt à partir en quête d'un trésor unique, d'une valeur estimable. Oui, vous l'aventurier.

L'appât du gain est là : un coffre de 10.000 euros. Si vous n'avez pas encore compris, regardez de plus près, regardez ces images dorées, étincelantes, ces vidéos de pirate qui vous donnent envie de vous lancer dans une folle expérience, celle des musées régionaux.

Il faut dire que le "coup de com" est bien rodé. Partir à la recherche des énigmes dispersées sur les 5 sites des musées régionaux (Stella Matutina, Kelonia, La Cité du volcan, Madoi domaine de Maison Rouge et Madoi Villa) et tenter de trouver le trésor perdu de La Réunion.

Voilà un mois jour pour jour que l'opération a été lancée par la Région. Région qui débourse donc cette belle enveloppe de 10.000 euros pour l'équipe gagnante et pas que. Un tirage au sort permet à un participant de remporter une bourse de 500 euros chaque semaine. Soit 7.500 euros le temps que dure la chasse au trésor, qui se termine le 28 mars.

Sans compter les nombreux autres lots proposés pour les moins chanceux… Un tour en hélicoptère est aussi offert aux cinq finalistes qui devront se départager pour gagner le trésor.

Certes il y a les partenaires. Mais il faut dire que le butin est colossal… Difficile de ne pas ouvrir grand ses yeux face à cette somme à 5 chiffres quand on sait que la dette de la Région a augmenté de 108% en trois ans.

Elle a carrément explosé entre 2015 et 2018. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Cour des comptes. En novembre la CRC indiquait que la dette de la collectivité régionale était passée de 588 millions d'euros à plus d'1,2 milliard trois ans plus tard. Une augmentation essentiellement due aux dépenses de la Nouvelle Route du Littoral. Aujourd'hui elle se chiffre selon l'opposition à plus d'1,3 milliard d'euros.

Lire aussi : La Nouvelle route du littoral plombe la dette de la Région

Techniquement, cela signifie que la Région mettrait près de 10 ans à solder sa dette. A condition d'y mobiliser toute son épargne, et alors que le projet du Run Rail est lui aussi sur la table…

C'est donc en toute logique que la collectivité baisse son budget pour l'année 2020… pour faire des économies. Une baisse drastique, puisqu'un coup de rabot de 24% est envisagé. Le budget sera voté le 30 janvier prochain, mais l'opposition n'a pas attendu pour s'insurger : "Jamais à La Réunion, on a vu le budget de notre Région baisser autant, cela est proprement inadmissible" s'est agacée la conseillère régionale Huguette Bello. Les lignes budgétaires les plus touchées sont la formation, l'enseignement et l'environnement.

Lire aussi : Budget de la Région : un coup de rabot de 24% envisagé

Mais qu'à cela ne tienne puisque nous avons aujourd'hui l'occasion de gagner 10.000 euros ou 500 euros par semaine, et c'est ça qui est important. C'est d'autant plus important dans une période électorale comme celle que nous vivons actuellement, à deux mois des municipales, à un an des régionales…

Contactée, la Région n'a pas fourni plus d'explications sur le choix et le contexte de cette chasse aux trésors. Nul doute qu'elle fait le bonheur des petits et des grands. Elle ne résoudra pas pour autant la dette de Région, la pauvreté à La Réunion, le chantier de la NRL qui n'avance pas, les enjeux climatiques et ceux de la formation qui laissent souvent les travailleurs réunionnais à l'arrière-plan…

Heureusement qu'il y a un trésor à chercher pour oublier ce triste bilan.

mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com