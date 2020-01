Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Le maire Michel Fontaine, président des Républicains 974, Cyrille Melchior, président du Département, la sénatrice Nassimah Dindar, présidente de l'UDI Réunion, le sénateur Michel Dennemont, référent de la République en Marche, André Thien Ah Koon, maire du Tampon, et Pierrick Pignolet, référent du Modem 974, se sont réunis ce dimanche 12 janvier 2020 dans un hôtel de l'ouest afin d'échanger sur les élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Au menu de cette rencontre, un accord de principe sur la création d'une plateforme de la droite et du centre afin de soutenir des candidats communs lors de ce scrutin. A noter l'absence de Didier Robert, président de Région, qui n'a pas été invité, étant en vacances (Photo rb/www.ipreunion.com)

