Il était l'un des fleurons de l'empire Apavou, mais au moment où le groupe réunionnais s'était retrouvé dans la tourmente, sa liquidation avait été prononcée par les magistrats du Tribunal de commerce en mars 2018, l'hôtel Le Saint-Denis avait aussitôt fermé ses portes. L'établissement hôtelier quatre étoiles situé sur le Barachois et géré par la société SREGH (Société réunionnaise d'exploitation et de gestion d'hôtels cherchait alors un repreneur et l'avenir était bien incertain pour la quarantaine de salariés laissée sur le carreau. Après plusieurs mois de flottement, le groupe malgache Enac avait fait l'acquisition de l'établissement pour 8 millions d'euros. Le 9 janvier 2020, c'est par communiqué que le groupe hôtelier américain Radisson a annoncé reprendre les rênes de l'ancien hôtel Saint-Denis à travers un contrat d'exploitation signé avec Enac.

La Réunion était l'une des destinations clés du groupe dans sa stratégie de développement dans l'océan indien, en mai dernier au cours d'une conférence, la société américaine annonçait déjà "nous avons le projet d'implanter à La Réunion, des hôtels des marques Radisson Blu, Radisson et Park Inn by Radisson à Saint Denis."

Il s'agirait là des prémices de l'arrivée de Radisson à La Réunion, c'est, du moins, ce qui transparaît en filigrane dans le communiqué de la compagnie américaine "Radisson hotel group fait ses débuts à La Réunion" et la société américaine compte bien s'appuyer sur sa marque déjà bien installée dans le monde pour attirer des clients. L'ancien hôtel Saint-Denis, désormais sous la houlette de l'enseigne américaine, deviendra le premier hôtel haut de gamme de marque internationale dans le centre-ville du chef-lieu.

L'ancien hôtel Saint-Denis, en travaux depuis son rachat, va être modernisé et se verra doté de tous les équipements internationaux. 124 chambres seront proposées à une clientèle d'affaire, touristique et locale. Une clientèle qui pourra profiter de cinq restaurants et bars, d'un café mais également d'un bar lounge situé sur le toit de l'hôtel avec une vue “imprenable” sur Saint-Denis et l'océan. “L'hôtel subira une transformation complète avec un produit hôtelier de premier plan. Nous sommes impatients de poursuivre notre relation à long terme avec le groupe et de présenter ensemble la marque d'inspiration scandinave Radisson aux îles de l'océan Indien”, précise Semir Soundardjee, dirigeant du groupe Enac.

Ouverture devrait avoir lieu courant 2020.

Pendant ce temps-là, le Radisson hotel group continue de grignoter le marché hôtelier de l'océan indien, dans son communiqué, la société américaine indique " le groupe est désormais présent dans trois des quatre principales îles de l'océan Indien, portant son portefeuille dans l'océan Indien à sept hôtels en activité et en développement.

On comptabilise déjà deux établissements en activité à Maurice, le Radisson Blu Azuri Resort & Spa Mauritius à Roches noires, le Radisson Blu Poste Lafayette Resort & Spa, Mauritius à Poste Lafayette, d'autres établissements devraient voir le jour courant 2020. Et à Madagascar, ce sont trois hôtels qui devraient ouvrir simultanément cette année sous les marques "Radisson" et "Radisson Blu". Des projets sont aussi en développement aux Seychelles.

