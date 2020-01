Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 17 heures

Grand soleil sur toute l'île le matin, comme depuis plusieurs jours. Un beau temps qui va se poursuivre dans les cirques mais qui va se gâter sur le littoral, prévient Matante Rosina, notamment dans le sud-ouest... Pour les pique-niqueurs de l'Ermitage du dimanche, attention à la pluie ! Le soleil reviendra poindre le bout de son nez en fin de journée... Côté températures, on reste dans les normales de saison, il fait bon et chaud et c'est normal. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

