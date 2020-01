Retrouvez ci-dessous tous les résultats sportifs du week-end des 11 et 12 janvier 2020. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Course à pied: Relais de la Plaine des Palmistes

Le CAPP organisait le relais de la Plaine des Palmistes ce dimanche. Les équipes étaient composées de 8 coureurs qui se relayaient chacun leur tour pour couvrir une boucle de 4km dans les rues de la ville. Le COSPI a devancé le CAPP de 30 secondes sur la ligne d'arrivée située au stade Adrien Babet, après 1h47 d'effort. Le Team Kalou CADP a complété le podium en 1h54. En mixte, Ouest Trail signe 2h20 devant le CTBP 2h24 et le CAPC 2h25. Enfin, en féminines, le CAPP l'emporte en 2h24 devant les Oursettes 2h36 et le COSPI 4 2h40. Au total, ce sont 47 équipes qui ont participé à l'évènement.

Surf: Open China

C'était la rentrée pour les surfeurs réunionnais. Hainan accueillait la semaine dernière le premier WQS 5000 de la saison. Mathis Crozon et Maxime Huscenot étaient les deux seuls représentants réunionnais en Chine. Les deux surfeurs péi ont connu des fortunes diverses: Crozon a été éliminé dès le premier tour, alors que Huscenot, plus expérimenté, s'est hissé au 4ème tour où il a été élimié par le futur finaliste, l'Hawaiien Keanu Asing. Après cette première épreuve internationale, Huscenot pointe au 9ème rang mondial et Crozon au 49ème.

sp / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com