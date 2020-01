Ce mardi 14 janvier, les services de la préfecture font le point sur la circulation de la dengue à La Réunion. Du 30 décembre au 4 janvier, 3 cas de dengue ont été confirmés, les autorités sanitaires restent en alerte "la circulation de la dengue se poursuit toujours sur l'île, laissant craindre une nouvelle vague épidémique dans les mois à venir" signalent-elles. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la préfecture.

Avec 3 cas de dengue confirmés du 30 décembre 2019 au 4 janvier 2020, la circulation de la dengue se poursuit toujours sur l’île, laissant craindre une nouvelle vague épidémique dans les mois à venir. En cette période de vacances scolaires propice aux déplacements hors et sur le département, la préfecture et l’ARS La Réunion rappellent à la population l’importance de se protéger des piqûres de moustiques et de continuer à se protéger, même malade.

Situation épidémiologique au 14 janvier 2020 (données de la Cire OI, Santé Publique France)

Sur les deux dernières semaines, les cas de dengue rapportés se situent dans les communes suivantes :

Le Sud :

- Saint-Louis

- Saint-Pierre

Le Nord :

- Saint-Denis

Depuis mi-décembre, on constate une circulation active de la dengue dans 3 quartiers (identification de plusieurs cas). Ces quartiers font l’objet d’interventions renforcées du service de lutte anti-vectorielle, de jour et de nuit :

• Plateau Goyave à Saint-Louis,

• Trou d’eau à La Saline - Saint-Paul,

• Lotissement Satec à Saint-André.

Depuis le début de l'épidémie (2017)

• 24 951 cas autochtones confirmés

• 733 hospitalisations

• 2 420 passages aux urgences

• 20 décès, dont 12 directement liés à la dengue.

Recommandations pour se protéger de la dengue

• protégez-vous des piqures de moustiques

• même malade, continuez à vous protéger

Se protéger, c’est aussi protéger ses proches !