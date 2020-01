BONJOUR - A la une de ce mardi matin 14 janvier 2020 :



Saint-Denis à la 32ème place de la malbouffe : ah bon...

Tout commence le 6 janvier dernier, Imaz Press, comme de nombreuses rédactions reçoit un mail de l'équipe du site "Question2Santé.fr", l'objet du courriel est explicite "classement malbouffe janvier 2020... Saint-Denis est 32ème." Évidemment, cela attise notre curiosité. Dans le corps du mail, il est expliqué qu'une étude a été menée sur les 32 villes les plus peuplées de France et les 16 plus grosses chaînes de restauration rapide présentes dans le pays. L'objectif étant de savoir dans quelles villes ces chaînes sont les plus nombreuses et de connaître le ratio de densité de fast-foods pour 1000 habitants. On a ouvert le tableur et lu le classement, ce fut la débandade. Les chiffres sont erronés, ce qui fausse tout le calcul. On a essayé de savoir comment un classement approximatif peut se répandre comme une traînée de poudre sur internet et comment sont réalisés ces "statistiques". Alerte spoiler, c'est flou, très flou...

Nouvelle entrée ouest à Saint-Denis : citoyens, vos avis sont attendus

Tous les matins, c'est la même galère pour les usagers de la route venant de l'ouest. À la sortie de la RN1, ils doivent s'armer de patience et passer par l'" entonnoir " comme l'appellent les habitués, un gigantesque embouteillage à l'entrée ouest du chef-lieu. Le projet de la Nouvelle route du littoral pourrait changer la donne, au cours d'un débat public, cinq options vont être soumises à la population pour la nouvelle entrée ouest (NEO) de Saint-Denis. Mais avant la case débat public sous la houlette de la commission nationale, il y aura deux conférences citoyennes, c'est inédit à La Réunion, cela permettra de donner la parole à la population aussi bien sur la forme que sur le fond.

Appel à la solidarité pour Génita, qui souffre de malformation cardiaque

L'association "Deux îles en partage" appelle à l'aide : la compagne de l'un de ses bénévoles, Génita, souffre de plusieurs malformations cardiaques. Gravement malade, elle ne peut se faire opérer dans son pays d'origine, Madagascar. Alitée, l'institutrice de 27 ans ne peut plus pratiquer son métier, et doit se faire opérer dans le trimestre, sous peine de mettre ses jours en danger.

Le sentier La Nouvelle - Roche Plate rouvert au public en semaine

Bonne nouvelle pour les férus de randonnée : le sentier reliant La Nouvelle à Roche Plate, dans Mafate, est de nouveau ouvert au public la semaine et sur les heures de travail.

La pa Météo France i di, sé zot i di : ça chauffe sur La Réunion

Matante Rosina prévoit une journée brûlante pour ce mardi 14 janvier 2020 ! L'été est là, et il se fait ressentir. Quelques averses sont attendues dans les hauteurs de l'île, mais globalement, le soleil devrait briller un peu partout. Des rafales de vent à 50 km/h sont tout de même attendues dans le sud, pour faire oublier quelques instants les températures au-dessus de 30 degrés partout sur le littoral.