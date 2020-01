L'association "Deux îles en partage" appelle à l'aide : la compagne de l'un de ses bénévoles, Génita, souffre de plusieurs malformations cardiaques. Gravement malade, elle ne peut se faire opérer dans son pays d'origine, Madagascar. Alitée, l'institutrice de 27 ans ne peut plus pratiquer son métier, et doit se faire opérer dans le trimestre, sous peine de mettre ses jours en danger.

Si elle ne peut pas être soignée à Madagascar, à La Réunion, c'est possible. Un médecin a d'ailleurs déjà été trouvé pour effectuer l'opération au CHU de Bellepierre. Coût des frais médicaux : 20 000 euros.



L'association "Deux îles en partage", qui a créé un dispensaire médical à Sainte-Marie pour prodiguer les soins de premières nécessités aux habitants, souhaite donc la transférer à La Réunion le plus rapidement possible. "Tous les dons sont destinés à l'hospitalisation. L'hébergement et le transport sont pris en charge par nos soins" explique Hervé Connen de Kerillis, président et trésorier de l'association.

D'après l'association, la jeune femme ne disposerat que d'un an si elle ne devait pas être opérée. Une cagnotte a donc été mise en place. Pour y participer, c'est par ici que ça se passe.

www.ipreunion.com