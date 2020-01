Le retrait temporaire de l'âge pivot du projet de réforme n'a pas calmé la fronde. À La Réunion comme dans le reste du pays, les anti-réforme restent mobilisés pour maintenir la pression sur l'exécutif alors que les concertations entre le Premier ministre et les partenaires sociaux se poursuivent. Ce mardi 14 janvier, l'intersyndicale péi a mis en place une distribution d'un milliers de tracts devant un centre commercial du nord de l'île, objectifs affichés : continuer à occuper le terrain et informer les Réunionnais de la teneur du projet de réforme.

La seule chose qui pourrait stopper le mouvement, c’est le retrait pur et simple de ce projet de réforme. Les syndicalistes affirment que s’il entre en vigueur, tous les Réunionnais, peu importe leur catégorie socio-professionnelle, seront perdants. Et c’est bien l’intérêt général qu’ils défendent, regardez l’interview de Stépanie Cadet, la secrétaire départementale de la Cgtr Finances publiques.

Les syndicalistes affirment défendre l’intérêt général et non pas leur intérêt personnel #LaRéunion #Greve14janvier pic.twitter.com/9mpZxBKNqS — Imaz Press Réunion (@ipreunion) January 14, 2020

L’opération " distribution de tracts " de ce mardi matin sert à montrer que les militants sont toujours là et à informer la population et pour les syndicalistes, ce type d’actions permet ensuite de mobiliser à une plus grande échelle, regardez l’interview de Pierrick Ollivier de la Cgtr et de Guillaume Aribaud de la FSU.

À #LaRéunion, l’intersyndicale est toujours mobilisée contre le projet de réforme des retraites #Grève14Janvier pic.twitter.com/9QVR44VNcL — Imaz Press Réunion (@ipreunion) January 14, 2020

Ce jeudi 16 janvier, un rassemblement aura lieu à 9h devant la préfecture (Saint-Denis) et un autre au même horaire devant la mairie de Saint-Pierre.

