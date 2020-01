BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 15 janvier 2020



- Contre les violences policières : le ton d'Emmanuel Macron change (trop) timidement, (trop) tardivement

- La Saint-Pierroise peut-elle se qualifier pour les 8èmes de finale de la Coupe de France ?

- Le Réunionnais Patrice Acardy expose son monde futuriste au Qatar

- Saint-Paul : une journée récréative organisée à la piscine de Plateau Caillou

- La pa Météo France i di, sé zot i di : des averses et des coups de tonnerre

Contre les violences policières : le ton d'Emmanuel Macron change (trop) timidement, (trop) tardivement

Ces derniers jours, le gouvernement semble effectuer un léger changement de cap concernant les violences policières. Si ces termes sont toujours réfutés par Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, et par Emmanuel Macron, ils soulignent désormais le non respect de la déontologie par une partie de des forces de l'ordre. En cause : la mort d'un livreur lors d'une interpellation et de - nouvelles -, vidéos montrant des représentants des forces de l'ordre assénant croches pieds et tirs de LBD (lanceur de balles de défense) arbitraires et à bout portant

La Saint-Pierroise peut-elle se qualifier pour les 8èmes de finale de la Coupe de France ?

La Saint-Pierroise réussira-t-elle ce tour de force ? Vaincra-t-elle Epinal ? Ces questions, bon nombre de Réunionnais se les posent. Passionné de Régionale 1, supporter de la JSSP convaincu, fan d'un autre club réunionnais, amateur de championnat de haut niveau, spectateur occasionnel de foot... Tous les amoureux du ballon rond sont derrière les Cigognes. Et avec eux, la majorité des Réunionnais fier de voir des footballeurs péi aller si loin dans la compétition. Une véritable ferveur populaire, en l'espace de quelques matchs, les joueurs de la Saint-Pierroise sont devenus des stars. Idoles des jeunes, héros pour leurs fans, les nouvelles coqueluches 974 gardent cependant les pieds sur terre.

Le Réunionnais Patrice Acardy expose son monde futuriste au Qatar

Patrice Acardy est passionné d'art depuis toujours. Passé par le graffiti et le street art, avec le temps, le Saint-Louisien de 32 ans a fini par trouver sa voie : l'art numérique. Avec son style futuriste et géométrique inspiré de la science fiction, le trentenaire est confronté au refus dans un milieu de l'art réunionnais restreint et fermé. Il finit par sauter la mer pour tenter sa chance dans l'hexagone sans grand succès, c'est finalement le Qatar qui lui a tendu les bras, le Réunionnais exposera trois oeuvres à la Pallas Art, l'une des plus grandes galeries du pays du 17 au 22 janvier.

Saint-Paul : une journée récréative organisée à la piscine de Plateau Caillou

Animations, structures gonflables et parcours ludiques installés dans les bassins… La ville de Saint-Paul propose cet événement organisé ce dimanche 19 janvier 2020 à la piscine de Plateau Caillou. Un bon moyen de s’amuser en cette fin de vacances scolaires.

La pa Météo France i di, sé zot i di : des averses et des coups de tonnerre

Matante Rosina a préparé son parapluie, son chat Miyu lui a dit qu'il y aura des averses ce mercredi 15 janvier 2020. Le félin lui a même dit que quelques coups de tonnerre se feront entendre. Un petit vent et une petite houle sont aussi attendus par notre gramoune. Et chez vous comment se passent les choses ?