Globalement, la consommation d'alcool est à la baisse sur le territoire national,11,7 litres par habitant de 15 ans et plus en 2017. Si dans son rapport publié ce mardi 14 janvier, l'agence nationale de santé indique que La Réunion est l'un des territoires français ou l'on consomme le moins d'alcool quotidiennement, ce rapport reste cependant alarmiste, notre département figure parmi les régions ou les "alcoolisations ponctuelles" (boire 6 verres ou plus en une seule occasion) sont en forte augmentation. Par ailleurs, les passages aux urgences liés à l'alcool sont très élevés sur l'île et en général, il s'agit d'intoxications éthyliques aiguës. Autre information inquiétante signalée dans ce rapport : à La Réunion le taux de mortalité des principales pathologies en lien direct avec l'alcool est de 40% supérieur à celui de la métropole chez les hommes. Enfin, l'étude indique que les bières et les alcools forts sont très consommés dans le département.

