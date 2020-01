La liste des nommés en lice pour les Oscars 2020 a été dévoilée ce 13 janvier, dans la catégorie meilleur film d'animation apparaît "j'ai perdu mon corps" de Jérémy Clapin, un film entièrement réalisé par le studio d'animation réunionnais Gao Shan pictures situé à Saint-Gilles. "J'ai perdu mon corps" sorti l'année dernière a déjà remporté le Grand prix de la semaine de la critique au Festival de Cannes et le Cristal du long métrage au festival du film d'animation au Festival d'Annecy. Pour la petite histoire, le studio Gao San pictures a aussi travaillé sur le long métrage Zombillenium nommé au festival de Cannes en 2018 et sur Funan primé au Festival du Film d'Animation d'Annecy 2018.

Le synopsis de "j’ai perdu mon corps" sort de l’ordinaire : dans un hôpital de la région parisienne, une main amputée s'échappe pour retrouver le corps auquel elle appartient. C'est celle de Naoufel, un jeune homme qui rêvait d'être à la fois pianiste et astronaute. Durant son chemin semé d'embûches pour retrouver son corps, la main se souvient de sa vie d'avant avec Naoufel, lorsqu'il vivait à Rabat avec ses parents. Et de toute sa vie jusqu'à l'accident qui l'a séparée de son corps.

Cette nomination, une nouvelle distinction pour le studio réunionnais fondé en 2014 qui s’est occupé de l’animation 3D du film. "J’ai perdu mon corps" déjà primé par plusieurs festivals prestigieux a de bonnes chances dans sa catégorie mais ses concurrents aussi.

Face à lui, de gros succès commerciaux tels que Dragons 3 : le monde caché de Dean DeBlois, Bradford Lewis et Bonnie Arnold et Toy story 4 de Josh Cooley, Mark Nielsen et Jonas Rivera. Klaus de Sergio Pablos, Jinko Gotoh et Marisa Román et Monsieur Link (Missing Link) de Chris Butler, Arianne Sutner et Travis Knight viennent compléter la liste.

