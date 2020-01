La Saint-Pierroise réussira-t-elle ce tour de force ? Vaincra-t-elle Epinal ? Ces questions, bon nombre de Réunionnais se les posent. Passionné de Régionale 1, supporter de la JSSP convaincu, fan d'un autre club réunionnais, amateur de championnat de haut niveau, spectateur occasionnel de foot... Tous les amoureux du ballon rond sont derrière les Cigognes. Et avec eux, la majorité des Réunionnais fier de voir des footballeurs péi aller si loin dans la compétition. Une véritable ferveur populaire, en l'espace de quelques matchs, les joueurs de la Saint-Pierroise sont devenus des stars. Idoles des jeunes, héros pour leurs fans, les nouvelles coqueluches 974 gardent cependant les pieds sur terre.

La Saint-Pierroise réussira-t-elle ce tour de force ? Vaincra-t-elle Epinal ? Ces questions, bon nombre de Réunionnais se les posent. Passionné de Régionale 1, supporter de la JSSP convaincu, fan d’un autre club réunionnais, amateur de championnat de haut niveau, spectateur occasionnel de foot... Tous les amoureux du ballon rond sont derrière les Cigognes. Et avec eux, la majorité des Réunionnais fier de voir des footballeurs péi aller si loin dans la compétition. Une véritable ferveur populaire, en l’espace de quelques matchs, les joueurs de la Saint-Pierroise sont devenus des stars. Idoles des jeunes, héros pour leurs fans, les nouvelles coqueluches 974 gardent cependant les pieds sur terre.

Leur adversaire de samedi s’annonce coriace. Epinal est une équipe solide rodée à ce niveau de compétition, pensionnaire de la Nationale 2 (N2) équivalent de la 4ème division, l’équipe métropolitaine occupe la 5ème place de son championnat. Au fur et à mesure des matchs, les Réunionnais ont gagné en confiance et affiner leur jeu technique. Et après tant d’efforts, les joueurs péi ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Le défi ne sera pas simple à relever mais jusqu’ici, les Cigognes ont, à chaque fois, étaient à la hauteur.

Retrouvez l’épopée de la JSSP en Coupe de France dans nos articles précédents

Lire aussi : Coupe de France : la Saint-Pierroise se renforce en vue des seizièmes de finale

Lire aussi : Coupe de France : les Saint-Pierrois reviennent à La Réunion en héros

Lire aussi : football : exploit historique de la Saint-Pierroise !

Lire aussi : foot : la Saint-Pierroise bat Niort et file en 16ème de finale !

Lire aussi : foot/Coupe de France : la Saint-Pierroise file en 32èmes de finale

Lire aussi : La Saint-Pierroise qualifiée pour le 8ème tour de la Coupe de France

La rencontre aura lieu ce samedi 18 janvier 2020 à Epinal à 16h (heure de La Réunion). Votre avis nous intéresse, pensez-vous que la Saint-Pierroise ait ses chances ? Qu'elle puisse vaincre Epinal et se qualifier pour les huitièmes de finale de Coupe de France ? Répondez à notre sondage sur Facebook et Twitter.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com