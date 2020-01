Cela vient de tomber : en 2019, La Réunion serait l'un des départements les plus rapides de France en matière de connexion internet. Ce constat, fait par le site Nperf.com, ne nous surprend pas. Il est bien connu que sur notre île, la connexion internet est tout ce qu'il y a de plus performante. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Non seulement les connexions sont excellentes mais elles ne cessent d’augmenter" s'exclame le site internet dans son communiqué. Ce constat est sans appel : les ralentissements de la connexion sont rares, les coupures internet encore plus, et les joueurs de jeux vidéos en ligne sont tous plus ravis les uns que les autres…

Et sans surprise, c'est aussi le fournisseur Zeop qui arrive en tête du classement du réseau le plus performant. Les clients du fournisseur, toujours extrêmement satisfaits des services proposés par ce dernier, seront donc sans doute ravis d'apprendre que les petits dysfonctionnements auxquels ils sont soumis ne sont qu'une anecdote. Soyez sans crainte clients de Zeop, il semblerait que vous ayiez tout de même choisi le fournisseur le plus performant… C'est pour dire.

Laissons tout de même le bénéfice du doute à ce classement : peut-être que les autres départements français bénéficient réellement d'une connexion internet pire que la nôtre. Pauvres d'eux…

