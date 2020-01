Ce mercredi 15 janvier 2020, la "Nouvelle Réunion", une plateforme de candidats indépendants se présentant aux élections municipales de mars prochain s'est officiellement présentée à la presse. Cette plateforme qualifiée de "réseau de candidats sans étiquette, honnêtes, compétents et de renouveau" compte une dizaine de personnes engagées dans la bataille des municipales sur plusieurs communes de l'île. Nous publions ci-dessous la "charte de valeurs" du groupe politique signée par les candidatures.

• Moralisation et renouvellement de la classe politique

• Non-violence, respect et écoute de l'opposition

• Respect de la vie privée, des communications confidentielles et lutte contre les ladi lafé

• Casier judiciaire vierge pour les délits concernant les mandats électifs et obligation de communication des faits répréhensibles au Procureur

• Démocratie participative, via des conseils de quartier et engagement à recevoir les administrés

• Rigueur de gestion et transparence de l'action publique, par un bilan et un suivi réguliers

• Exclusion de la famille de 1er degré des élus des postulants aux marchés publics (parents, fratrie, époux et enfants)

• Mise en valeur et traitement égalitaire du personnel des collectivités, titularisation progressive par ordre d'ancienneté et de compétence et prévention des conflits

• Transition écologique et numérisation des administrations

• Non-exploitation de la misère sociale, rejet du clientélisme et offre d'outils de décollage économique

• Poursuite de la satisfaction des besoins fondamentaux pour tous (alimentation, logement, sécurité et éducation)