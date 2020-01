Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Jusqu'au 24 janvier 2020, un questionnaire permet de recueillir l'avis et les propositions des Réunionnaises et des Réunionnais concernant les questions de sécurité intérieure. Dans un contexte de nouveaux modes de vie, nouvelles technologies et de nouvelles attentes de la population, le ministère de l'Intérieur Christophe Castaner a souhaité la rédaction collaborative du nouveau Livre Blanc de la sécurité intérieure. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Jusqu'au 24 janvier 2020, un questionnaire permet de recueillir l'avis et les propositions des Réunionnaises et des Réunionnais concernant les questions de sécurité intérieure. Dans un contexte de nouveaux modes de vie, nouvelles technologies et de nouvelles attentes de la population, le ministère de l'Intérieur Christophe Castaner a souhaité la rédaction collaborative du nouveau Livre Blanc de la sécurité intérieure. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)