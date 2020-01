Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

En fin de soirée ce mardi 14 janvier 2020, Météo France signalait, sur les réseaux sociaux, qu'"un temps chaud et orageux" se profilait pour les prochains jours. Effectivement, les températures élevées étaient au rendez-vous, 35°C à la Pointe des 3 Bassins et 33 °C à Gillot étaient relevés par les services météo. Si les experts de Météo France ne doutaient pas de la possibilité qu'il y ait des orages, ils se demandaient plutôt où ils allaient se déclencher. Quelques éclairs ont été aperçus dans le nord de l'île mais c'est dans le sud que l'activité a été la plus intense. Les curieux ont pu observer une cellule orageuse nocturne "à environ 70/80 km au large du Sud-Est" précisent les mordus de météo de la page Actus météo 974. Cet épisode orageux a duré deux heures, Clara Derfla et Nicolas Balbino ont immortalisé l'instant en prenant de jolis clichés.

