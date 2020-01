Ces derniers jours, le gouvernement semble effectuer un léger changement de cap concernant les violences policières. Si ces termes restent toujours réfutés par Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, et par Emmanuel Macron, la "déontologie" des forces de l'ordre a été mise à rude épreuve par ces derniers. En cause : de - nouvelles - vidéos montrant des gardiens de la paix assénant croches pieds et tirs de LBD (Lanceur de balles de défense) arbitraires, ou encore la mort d'un livreur lors d'une interpellation.



La crise des Gilets jaunes a débuté il y a plus d'un an maintenant. Depuis, les yeux crevés ont défilé, les attaques contre les journalistes et leurs matériels aussi, et les blessures par grenades de désencerclement ou LBD ont inondé les réseaux sociaux. Pourtant, en plus d'un an de conflit, jamais l'exécutif n'a remis en cause la légitimité des forces de l'ordre. Au contraire, il lui a toujours apporté son soutien le plus complet.



Il aura fallu d'un décès lors d'une interpellation ainsi qu'une vidéo d'une jeune femme interpellée, victime d'un croche pied totalement arbitraire, fasse le tour des médias pour sembler faire vaciller le gouvernement. Lundi 13 janvier 2020, lors de ses vœux à la police, Christophe Castaner a prononcé la phrase suivante : " On ne fait pas de croche-pied à l’éthique". S'il n'y a pas de mention directe de la vidéo, la référence est toute trouvée. Une première pour un membre du gouvernement.



"L’usage juste et proportionné de la force est ce qui sépare la démocratie de l’arbitraire, ce qui distingue l’ordre et la brutalité, c’est le fondement, aussi, de notre confiance avec les Français" a-t-il par ailleurs rappelé, alors que la défiance des Français vis-à-vis des forces de l'ordre ne fait qu'augmenter.

Fait plus surprenant encore, Emmanuel Macron, lors d'un déplacement à Pau ce mardi, a annoncé avoir demandé au gouvernement "des propositions claires pour améliorer la déontologie". La reconnaissance de ces violences par le gouvernement serait-elle en marche ?

Un effort faible et tardif



Si on peut saluer cet effort plus que nécessaire de la part de l'exécutif, ces déclarations semblent tout de même un peu…tièdes. Les vidéos d'actes répréhensibles se multiplient, et il semblait inconcevable que le gouvernement refuse de voir la réalité des choses. Alors si ces déclarations sont plus que bienvenues, elles restent faibles, et arrivent surtout extrêmement tard.



Si un croche-pied n'est peut-être pas la mer à boire, qu'en est-il des dizaines de blessés aux yeux – alors que les tirs vers la tête sont interdits, des manifestants pris à partie et matraqués, de l'usage de grenades de désencerclement à outrance, et de ce décès lors d'une interpellation ? Si le gouvernement refuse d'employer le terme "violence", il reste bel et bien adapté.



Du côté des syndicats de police, on admet tout à fait les paroles du ministre de l'Intérieur. "Bien évidemment que cette vidéo de croche-pied est inacceptable, et il nous est dû d'avoir un comportement exemplaire" explique Gilles Clain, délégué départemental de la SGP Police FO.



Même son de cloche du côté de l'Unsa, qui souligne par ailleurs que c'est la première fois que Christophe Castaner rappelle à l'ordre les forces de police. "Il nous a toujours soutenu, et il est important de rappeler que l'exemplarité et la résilience sont des qualités nécessaires à notre travail" admet Marc Lesage, délégué départemental adjoint de l'Unsa. Cependant, les deux policiers temporisent les propos.

"Il faut garder en tête que cela fait plus d'un an que les forces de l'ordre sont mobilisées tous les week-end, que notre métier est dangereux et qu'il existe de réelles violences contre nous" soulignent les deux. Par ailleurs, ils affirment chacun que toute violence illégitime est bel et bien sanctionnée par leur hiérarchie.

Une minorité qui entache une profession



S'il est vrai qu'une minorité de manifestants est bien présente pour en découdre, il n'en reste pas moins vrai qu'une minorité de policiers l'est aussi. Et s'ils ne représentent qu'une infime partie des forces mobilisées, leur comportement entache à lui-seul toute une profession.



Car les violences ne sont pas toujours sanctionnées. L'absence de référentiel des identités et de l'organisation (RIO) est un réel problème, qui a empêché plus d'une enquête d'être menée pour sanctionner des violences illégitimes.

De plus, si on parle aujourd'hui de violences policières, n'est-ce pas seulement parce que cela arrive dans les beaux quartiers de la France ? Des comportements abusifs de la part des forces de l'ordre sont dénoncés depuis des décennies. Mais peut-être ces plaintes n'étaient pas entendues depuis les banlieues éloignées.



Alors si ces rappels à l'exemplarité sont les bienvenus, peut-être devraient-ils être plus fermes. Et peut-être faut-il s'interroger sur la multiplication de ces violences, et du sentiment d'impunité que le manque de sanction peut créer.

