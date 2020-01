BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 16 janvier 2020



- Réforme des retraites : la mobilisation reprend du service

- Reconnaissance faciale, la surveillance de tous aux fins d'en identifier certains ?

- CROUS : les demandes de bourses et de logement sont ouvertes

- A La Possession, une famille cueille une mangue Auguste d'un kilo

- La pa Météo France i di, sé zot i di : encore de la pluie

Réforme des retraites : la mobilisation reprend du service

Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi 16 janvier 2020. La rentrée des classes n'a pas encore sonné que les syndicats sont déjà sur les chapeaux de roues. Et bien que le gouvernement ait annoncé un retrait provisoire de l'âge pivot, ils n'en démordent pas : ce sera l'abandon total du projet de réforme, sinon rien. L'intersyndicale s'est donc donnée rendez-vous à 9 heures à Saint-Denis et à Saint-Pierre pour défiler. Imaz Press sera sur place dès 9 heures pour vous faire vivre en vidéo, photo et live Facebook la mobilisation

Reconnaissance faciale, la surveillance de tous aux fins d'en identifier certains ?

Dans la rue, noyé au milieu d'une foule, vous ne l'avez peut-être pas vue mais, elle, vous a repéré. "Elle", c'est une caméra de vidéosurveillance qui scrute vos faits et gestes. Derrière l'objectif, une machine cherche à vous identifier. Et la casquette, les lunettes de soleil, la perruque et la moustache postiche n'y changeront rien, la machine vous reconnaît. Il s'agit là du concept de la reconnaissance faciale, un dispositif encore interdit en France mais le gouvernement a annoncé son intention d'ouvrir une phase d'expérimentation de six mois à un an "sous la supervision de la société civile et des chercheurs". Des organisations craignent une dérive sécuritaire, la Cnil (commission nationale de l'informatique et des libertés) s'inquiète que des principes fondamentaux ne soient remis en question et des députés s'alarment "cela soulève donc des enjeux cruciaux en matière de libertés publiques, d'éthique et de consentement."

CROUS : les demandes de bourses et de logement sont ouvertes

Comme chaque année, les étudiants et futurs étudiants (lycéens de terminale) sont invités à faire les demandes de bourses et de logements auprès du CROUS depuis ce mercredi 15 janvier 2020. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 mai prochain.

La Possession : la mangue auguste voulait se faire aussi grosse qu'une pastèque

Si la saison des mangues n'est pas très bonne cette année, à la Possession, certains de ces fruits se sont un peu emballés. Ainsi dans la cour d'une famille, une mangue auguste a voulu devenir aussi grosse qu'une pastèque. Elle a décidé de gonfler, gonfler et encore gonfler au point de dépasser le kilo. La famille se réjouissait déjà de déguster un tel spécimen. Malheureusement, l'histoire n'a pas de fin heureuse. Auguste la mangue n'a pas éclaté comme dans la fable de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse qu'un boeuf, mais elle a fini par être était trop mûre pour être consommée...

La pa Météo France i di, sé zot i di : encore de la pluie

Matante Rosina a mis son chat Miyu à l'abri. Elle a vu qu'il va encore pleuvoir ce jeudi 16 janvier 2020 et elle ne veut pas que le félin se mouille les pattes. Notre gramoune a aussi vu dans le fond de son moulin à café qu'il y aura un petit vent. Et chez vous quel temps fait-il ?